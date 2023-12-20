Пассажиры оказались заблокированы в зале прилетов в аэропорту Новосибирска
Пассажиры 20 декабря оказались заблокированы в зале прилетов в аэропорту Толмачево в Новосибирске из-за неисправности дверей.
Как сообщили «Известиям» в линейном отделе МВД РФ в воздушной гавани, двери заклинило на шесть минут, после чего был вызван технический персонал и неполадку устранили.
При этом в Сети очевидцы утверждают, что не могли покинуть помещение на протяжении получаса, после чего работники открыли резервные двери.
Ранее в этот день в аэропорту Волгограда была временно ограничена аэронавигация. Так, один рейс из Москвы был отправлен на запасной аэродром, еще один прибыл с задержкой.