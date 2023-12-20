Аэронавигация временно ограничена в аэропорту Волгограда. Об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«На данный момент прилеты и вылеты в/из аэропорта Волгограда ограничены», — говорится в сообщении.

Так, один рейс из Москвы отправлен на запасной аэродром, еще один прибудет с задержкой из-за ограничения.

По информации источника «Известий», воздушное пространство закрыто режимом «Ковер» до 11:10 мск, с возможным продлением закрытия.

Подробности уточняются.

19 декабря были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Следовавшие в аэропорты города 16 самолетов были направлены на запасные аэродромы..