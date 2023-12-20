Финны указали НАТО на ошибку в рождественском ролике с участием Санта-Клауса

Ролик НАТО с рождественским поздравлением вызвал удивление у жителей Финляндии и спровоцировал шутки в адрес альянса. Об этом 16 декабря сообщила газета Iltalehti.

15 декабря Североатлантический альянс опубликовал в соцсети X (бывш. Twitter) ролик с рождественским поздравлением, на котором солдаты НАТО проверяют водительские права Санта-Клауса. Однако местом проживания волшебника в документе указан Северный полюс.

«По финским поверьям, Санта-Клаус живет в Лапландии, на Корватунтури», — уточняет издание.

В результате финны начали шутить и комментировать опубликованное НАТО видео. Так, на путаницу с адресом отреагировал, в частности, член парламента Финляндии генерал-майор Пекка Товери.

«Что-то же надо было дать взамен, чтобы нас приняли в НАТО в рекордные сроки», — передает Iltalehti слова Товери.

Ранее, 5 декабря, «Известия» рассказали, откуда пошел образ Санта-Клауса, как он связан с Дедом Морозом и как отмечают день рождения западного волшебника.