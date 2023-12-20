Дочь попавшего под обстрел в Донбассе Охлобыстина рассказала о состоянии актера
Актер, сценарист, режиссер Иван Охлобыстин, попавший под обстрел в Донбассе, не пострадал и чувствует себя хорошо. Об этом в среду, 20 декабря, «Известиям» рассказала его дочь Евдокия Батариели-Охлобыстина.
«Всё хорошо. Это было несколько дней назад. Пуля прошла по касательной и задела бронежилет. Папа абсолютно целый», — поделилась Батариели-Охлобыстина.
О том, что Охлобыстин попал под обстрел во время своей поездки в Донбасс, Батариели-Охлобыстина сообщила ранее в этот же день. По ее словам, в регионе актер занимался доставкой гуманитарной помощи.
Ранее, 11 декабря, артист совместно с волонтерами общественного движения «Народный фронт» посетил школу-интернат в городе Докучаевске Донецкой Народной Республики (ДНР), где побеседовал с воспитанниками, а также принял участие в раздаче детям подарков, коробок со сладостями.
Это не первая поездка Охлобыстина в зону проведения спецоперации. До этого актер вместе с «Народным фронтом» вручил военнослужащим подписанные лично им гитары.