Актер Иван Охлобыстин попал под обстрел во время поездки в Донбасс
Актер Иван Охлобыстин попал под обстрел во время своей поездки в Донбасс с гуманитарной помощью. Об этом 20 декабря сообщила его дочь Евдокия Батариели-Охлобыстина в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской).
«Мама с папой в очередной раз ездили в Донбасс, отвозили гумпомощь. Мама уехала в Ростов за добавкой помощи, пока папа попал под обстрел и словил пулю. Слава Богу, в броник! Горжусь невероятно. Психи реально», — написала она.
Ранее, 11 декабря, Охлобыстин совместно с волонтерами общественного движения «Народный фронт» посетил школу-интернат в городе Докучаевске Донецкой Народной Республики, где побеседовал с воспитанниками, а также вручил детям новогодние подарки.
Это не первая поездка Ивана Охлобыстина в зону проведения спецоперации. До этого актер вместе с «Народным фронтом» вручил военнослужащим лично подписанные им гитары.