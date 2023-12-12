Актер Охлобыстин вручил подарки воспитанникам школы-интерната в ДНР

Российский актер Иван Охлобыстин совместно с волонтерами общественного движения «Народный фронт» 11 декабря посетил школу-интернат в городе Докучаевск Донецкой Народной Республики (ДНР), где побеседовал с воспитанниками, а также вручил детям новогодние подарки. Кадры с места событий появились в распоряжении «Известий».

По словам актера, конфликт с Украиной произошел из-за обманутых жителей республики, которые поверили в государственную пропаганду, направленную против России.

«Просто их обманули, просто их запутали. Вместо того, чтобы обратить внимание [на происходящее на Украине], мы (Россия. ― Ред.) были заняты собой, когда в 1991 году нами (россиянами. ― Ред.) овладела логика экономической целесообразности, пришедшей на смену коммунизму», ― рассказал актер в беседе с воспитанниками интерната.

Кроме того, Охлобыстин принял участие в раздаче детям подарков, коробок со сладостями.

Это не первая поездка Ивана Охлобыстина в зону проведения спецоперации. До этого актер вместе с «Народным фронтом» вручил военнослужащим лично подписанные им гитары.

Ранее, 29 ноября, народный артист России Григорий Лепс выступил в Луганске с концертом. Во время концерта Лепс почтил минутой молчания память погибших, а зрители при исполнении песни «Родина-мать» поднялись с мест и слушали ее стоя.

В разговоре с журналистами народный артист рассказал, что в ЛНР проживают преданные своей родине люди, которые готовы отдать за нее жизнь. Артист отметил, что отечественным исполнителям необходимо приезжать в новые регионы, чтобы оказать поддержку военным и местным жителям.