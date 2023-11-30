На концерте Лепса в Луганске зрители стоя слушали песню «Родина-мать»

Народный артист России Григорий Лепс 29 ноября выступил в Луганске с концертом. «Известия» показали видео беседы артиста с журналистами и несколько кадров с его выступления.

Во время концерта Лепс почтил минутой молчания память погибших, а зрители при исполнении песни «Родина-мать» поднялись с мест и слушали ее стоя.

В разговоре с журналистами народный артист рассказал, что он очень рад оказаться в Луганской Народной Республике с гастролями. По словам Лепса, в ЛНР проживают преданные своей родине люди, которые готовы отдать за нее жизнь.

Артист отметил, что отечественным исполнителям необходимо приезжать в новые регионы, чтобы оказать поддержку военным и местным жителям.

«Приезжать нужно непременно, еще раз повторюсь, всё, что мы можем, артисты, сделать для людей, ― это порадовать их чем-то, повеселить, попеть, поплясать. И если они это воспринимают по-доброму, как это и происходит, для нас это радость… Будем приезжать, будем работать», ― пообещал певец.

В июле российский автор и исполнитель песен Ярослав Дронов, известный как певец SHAMAN, представил клип на свою новую песню «Мой бой». Для этого в течение полугода велись съемки документального видео на передовой спецоперации РФ по защите Донбасса и во время благотворительного тура музыканта по Новороссии.