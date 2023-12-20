Москва приняла меры для безопасности судоходства по Севморпути
Москва на фоне обострения палестино-израильского конфликта и ухудшения ситуации в сфере судоходства в акватории Красного моря делает всё для безопасности судоходства по Северному морскому пути (СМП). Об этом заявила 20 декабря на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» Антона Золотницкого.
«Мы наблюдаем, конечно, в последнее время обострение конфликта в секторе Газа, ухудшение ситуации в сфере судоходства в акватории Красного моря, и всё это в лишний раз подчеркивает важность диверсификации международных морских магистралей, в том числе и через Северный морской путь», — сказала дипломат.
По ее словам, СМП остается кратчайшим маршрутом из Европы в Азию, а также одним из самых экономически привлекательных.
«Давайте посмотрим на статистику — 11 из 17 крупнейших мировых портов на сегодняшний день находятся в Азии. По оценкам экспертов, к 2040 году около 40% всей мировой экономики будет приходиться на Индию и Китай. На сегодняшний день Северный морской путь активно функционирует», — продолжила Захарова.
СМП обладает высокой пропускной способностью. По данным его администрации, в 2022 году было выдано порядка 1 тыс. разрешений судам на его проход. Было отказано 31 заявителю, при этом большинство отказов получили суда с российским флагом, уточнила дипломат.
Российские профильные ведомства предпринимают необходимые меры и делают всё для безопасного судоходства по СМП и будут продолжать это делать «при максимально бережном отношении к хрупкой экосистеме Крайнего Севера», заверила Захарова.
Ранее, 18 декабря, президент РФ Владимир Путин отметил, что у России есть большие планы по развитию своего атомного ледокольного флота. По его словам, в ближайшее время будет создан атомный ледокол «Лидер», который сможет колоть лед высотой 6–7 м. Это позволит развивать СМП, подчеркнул президент.
По его словам, атомный ледокольный флот является огромным конкурентным преимуществом России, а СМП становится более эффективным, чем Суэцкий канал, с логистической точки зрения.