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Литва передала Украине военную технику и сухпайки

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Фото: Министерство обороны Литвы
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Литва 20 декабря передала Вооруженным силам Украины (ВСУ) очередную партию военной помощи, сообщается на сайте литовского минобороны.

«Литовская армия перевезла и передала украинским солдатам необходимую боевую технику и несколько десятков тысяч сухих продовольственных пайков», — говорится в сообщении.

Уточняется также, что на прошлой неделе Литва передала киевскому режиму несколько миллионов патронов и несколько тысяч боеприпасов к переносным противотанковым гранатометам малой дальности.

«Литва уже разработала долгосрочный план поддержки. На 2024–2026 годы запланирован новый пакет военной поддержки Украины стоимостью €200 млн», — сообщили в МО Литвы.

Стоимость переданной 20 декабря Киеву помощи, а также ее точный состав не уточняется.

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18 декабря координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что в конце декабря США объявят об очередном пакете помощи Украине, который будет последним из-за исчерпания ресурсов на поддержку Киева. Без решения конгресса США у руководства страны больше не будет доступных ресурсов на эти цели, уточнил Кирби.

15 декабря CNN со ссылкой на оценки западных разведывательных служб сообщил, что Украина может потерпеть поражение в конфликте к лету 2024 года. Телеканал также отметил, что российские войска уже ведут ответный огонь с интенсивностью в пять-семь раз большей, чем то, на что способны украинские силы, вынужденные экономить боеприпасы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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