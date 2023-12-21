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Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

«Яндекс погода»: в выходные в Москве ожидается снегопад и плюсовая температура
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В выходные жителей Москвы ожидает снегопад, однако температура воздуха поднимется до +1 градуса. Об этом «Известиям» в четверг, 21 декабря, рассказали в пресс-службе «Яндекс погоды».

«В субботу, 23 декабря, в Москве выпадет небольшой снег, а температура достигнет +1 градус. Скорость ветра с утра составит 3 м/с, а вечером — 4 м/с. В воскресенье, 24 декабря, также ожидается снегопад. Утром температура воздуха достигнет –2. Днем она поднимется до –1, а вечером — до +1», — рассказали в пресс-службе.

Среди крупных российских городов самую теплую погоду, согласно прогнозу, в выходные можно ждать в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Махачкале и Сочи — здесь температура воздуха прогреется до +8…+14.

Сильнее всего холод ощутят жители Владивостока и Иркутска, где ожидаемая температура будет варьироваться от –10 до –11.

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19 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве до конца недели сохранится оттепель, но к понедельнику, 25 декабря, ожидается понижение температуры до –3…–5 градусов и небольшие морозы.

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