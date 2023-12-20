Выборы-2024 в России: кандидаты в президенты

Выборы президента Российской Федерации состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. По сообщению Центральной избирательной комиссии (ЦИК), кандидаты-самовыдвиженцы должны подать документы до 27 декабря текущего года, а кандидаты от партий — до 1 января 2024 года. В настоящее время ЦИК РФ получила заявки от 16 претендентов. Данные цифры озвучили в ходе заседания, трансляция которого велась на сайте комиссии. Кто будет участвовать в выборах президента России в 2024 году — в материале «Известий».

Владимир Путин: биография, программа кандидата в президенты – 2024

Владимир Владимирович Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде (с сентября 1991 года — Санкт-Петербург). Действующий президент является выпускником юридического факультета Ленинградского государственного университета (ЛГУ) им. А. А. Жданова 1975 года. Позже Владимир Путин прошел курсы переподготовки оперативного состава Комитета государственной безопасности в Ленинграде и Москве при Высшей школе КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского. В 1985 году окончил Краснознаменный институт КГБ СССР им. Ю. В. Андропова.

Владимир Путин во время подачи документов для регистрации кандидатом на пост президента РФ в Центральной избирательной комиссии РФ Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В 1997 году защитил диссертацию в Санкт-Петербургском горном институте, работа была посвящена теме стратегического планирования воспроизводства минерально-сырьевой базы региона. 31 декабря 1999 года президент Борис Ельцин в новогоднем обращении к россиянам объявил о своей отставке и передал бразды правления преемнику, Владимиру Путину. 25 марта 2000 года состоялись выборы президента, в которых Владимир Путин одержал победу.

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Владимир Путин избирался на пост президента четыре раза. В 2000 году он набрал 51,95% голосов, в 2004 году — 71,31%, в 2012 году — 63,6%, и в 2018 году — 76,69%. Одобренные поправки в Конституцию в 2020 году позволили Владимиру Путину баллотироваться в президенты снова.

Леонид Слуцкий: биография, программа кандидата в президенты – 2024

Леонид Эдуардович Слуцкий родился 4 января 1968 года в Москве. В 1996 году окончил Московский экономико-статистический институт (МЭСИ) по специальности «менеджмент». Леонид Слуцкий является доктором экономических наук. Защита диссертации произошла в 1998 году в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики. В работе он исследовал тему «Методология статистического изучения социально-демографической структуры потребителей». В 2001 году в МЭСИ Леонид Слуцкий получил докторскую степень, а его исследование было направлено на развитие малого предпринимательства в современной экономике РФ. Политически активную жизнь начинает вести в 2003 году, став депутатом Госдумы IV созыва.

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий на XXXV съезде Либерально-демократической партии России Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

На съезде ЛДПР 19 декабря Леонида Слуцкого единогласно выдвинули кандидатом от партии на президентских выборах. «За» проголосовали 106 из 108 опрошенных (два бюллетеня были признаны недействительными). Сам претендент подчеркивает, что партия ЛДПР является стрежневой, стволовой и ключевой политической силой в партийной архитектуре современной России. По его словам, сейчас либерал-демократы становятся второй политической партией страны.

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Гендиректор Агентства политических и экономических коммутаций (АПЭК) Дмитрий Орлов считает, что выдвижение Леонида Слуцкого является ожидаемым и логичным решением, поскольку он эффективно руководит структурой, нормально воспринимается активом политсилы и населением. Упор в рамках предвыборной кампании может быть сделан на активную международную политику и поддержку новых регионов, защиту прав субъектов РФ и бизнеса, поддержку в условиях СВО.

Екатерина Дунцова: биография, программа кандидата в президенты

Екатерина Сергеевна Дунцова родилась 24 апреля 1983 года в Красноярске. Юридическое образование получила в Тверском государственном университете. В 2016 году окончила режиссерский факультет Санкт-Петербурского государственного института кино и телевидения. До 2019 года занимала пост депутата Ржевской городской думе.

В ноябре 2023 года Екатерина Дунцова заявила о желании баллотироваться в президенты РФ в качестве самовыдвиженца. Екатерина Дунцова выступает за проведение демократических реформ и освобождение политзаключенных, восстановление отношений со странами мира.

17 декабря претендент на пост президента провела собрание инициативной группы, на котором присутствовало более 700 человек. Для подтверждения кандидатуры Екатерине Дунцовой необходимо собрать 300 тыс. письменных голосов. Предоставить подписи в ЦИК следует не позднее, чем за 45 дней до выборов.

Кто баллотируется на выборах президента – 2024

Помимо Владимира Путина и Леонида Слуцкого заявки подали еще 14 претендентов, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

Центризбирком принимает решение о регистрации кандидатов в течение 10 дней с момента подачи ими документов. В этот период проводится проверка достоверности представленных кандидатами личных сведений (для этого ЦИК обращается в соответствующие органы государственной власти) и подписей избирателей.

Председатель ЦИК Элла Памфилова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«На сей момент у нас уже поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на выборах в президенты России», — сказала Памфилова, добавив, что, по информации ЦИК, количество заявок возрастет.

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