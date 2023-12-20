ВС РФ на донецком направлении уничтожили до 250 боевиков ВСУ и один танк

За минувшие сутки российские войска на донецком направлении отразили атаку штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате потери противника составили до 250 военных, танк и три автомобиля. Об этом 20 декабря сообщили в Минобороны России.

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили атаку штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шумы Донецкой Народной Республики», — сообщили в министерстве.

Артиллерия и тяжелые огнеметные систем ликвидировали живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Марьинка в ДНР.

Во время контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили самоходные артиллерийские установки «Zuzana 2» производства Словакии и AS-90 производства Великобритании. ВСУ также потеряли две гаубицы «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Акация», гаубица Д-30, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило об уничтожении опорного пункта ВСУ в окрестностях Урожайного в ДНР. Расчеты кочующих 120-миллиметровых минометов группировки войск «Восток» прицельным огнем ликвидировали украинский опорный пункт.

До этого, 19 декабря, российское оборонное ведомство сообщило, что ВС РФ отбили три атаки украинских военных на донецком направлении. ВСУ потеряли 180 военнослужащих. В районах Курдюмовки, Андреевки и Клещеевки поразили живую силу и технику 28-й, 42-й и 93-й бригад противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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