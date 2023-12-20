Реклама
Прямой эфир
Экономика
Эксперт рассказал о больших поставках российского СПГ в Японию
Мир
Власти ЕС заморозили €28 млрд активов бизнесменов из РФ и Белоруссии
Мир
The Washington Post убрала с главной страницы рубрику о ситуации на Украине
Мир
Генпрокуратура ФРГ подтвердила запрос о взыскании €720 млн российских активов
Общество
Мужчину в Москве приговорили к 14,5 года за тройное убийство в 1995 году
Общество
Памфилова заявила о предложении провести электронное голосование в 29 регионах
Общество
Собянин рассказал о планах продлить МЦД до Твери, Калуги и Тулы
Экономика
Цена барреля нефти Brent поднялась до $80 впервые с 1 декабря
Мир
Парламент Киргизии одобрил законопроект об изменении флага страны
Общество
ЦИК получила заявки 16 претендентов в кандидаты на должность президента РФ
Пресс-релизы
Росприроднадзор открыл выставку работ победителей премии «Экология — дело каждого»
Мир
Чехия и Словакия попросили ЕК сохранить поставки российской нефти
Общество
Аэропорт Волгограда сообщил о возобновлении работы
Общество
ФСБ изъяла в Москве почти 700 кг предназначенных для переправки в ЕС наркотиков
Происшествия
Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в центре Москвы

ВС РФ на донецком направлении уничтожили до 250 боевиков ВСУ и один танк

МО РФ: Киев потерял на донецком направлении до 250 солдат и танк
0
Фото: ТАСС/Александр Река
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За минувшие сутки российские войска на донецком направлении отразили атаку штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате потери противника составили до 250 военных, танк и три автомобиля. Об этом 20 декабря сообщили в Минобороны России.

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили атаку штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шумы Донецкой Народной Республики», — сообщили в министерстве.

Артиллерия и тяжелые огнеметные систем ликвидировали живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Марьинка в ДНР.

Во время контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили самоходные артиллерийские установки «Zuzana 2» производства Словакии и AS-90 производства Великобритании. ВСУ также потеряли две гаубицы «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Акация», гаубица Д-30, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило об уничтожении опорного пункта ВСУ в окрестностях Урожайного в ДНР. Расчеты кочующих 120-миллиметровых минометов группировки войск «Восток» прицельным огнем ликвидировали украинский опорный пункт.

До этого, 19 декабря, российское оборонное ведомство сообщило, что ВС РФ отбили три атаки украинских военных на донецком направлении. ВСУ потеряли 180 военнослужащих. В районах Курдюмовки, Андреевки и Клещеевки поразили живую силу и технику 28-й, 42-й и 93-й бригад противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Новость дополняется

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023