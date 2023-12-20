Самый большой каток в Томской области откроют на Белом озере в Томске

В Томске самый большой каток в городе оборудуют на Белом озере. Его планируется открыть к 25 декабря. Сейчас идет заливка зеркала катка. Об этом РИА «Томск» рассказал глава Октябрьского района Сергей Лозовский.

При этом он добавил, что еще неделю назад толщина льда на озере была 40 см, а максимально водоем промерзает на 80 см. На территории установили традиционные фигуры двух лебедей, светодиодные шары и световую арку в форме сердца.

Гостехнадзор ведет приемку объектов и проверяет безопасность ледовой горки.

В Томске в этом году построят шесть ледовых городков, более 30 катков и пять лыжных баз. Первый в этом году ледовый каток открыли в начале ноября на территории спорткомплекса «Кедр».

В середине декабря в московских парках и на природных территориях начали работать катки с натуральным льдом. Они открылись, в частности, в саду «Эрмитаж», усадьбе Воронцово, музеях-заповедниках «Царицыно» и «Коломенское», в Серебряном Бору, сообщила заммэра Наталья Сергунина. Самый крупный каток с натуральным льдом находится в «Сокольниках», он называется «Гигант». Его площадь превышает 16 тыс. кв. м.

