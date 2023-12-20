Футболисты сломали нос арбитру в матче любительской лиги Турции

В Турции в провинции Ширнак на юго-востоке страны во время матча любительских команд по футболу сломали нос судье. Как сообщает 20 декабря издание Aykırı, инцидент произошел после матча между «Кумчатыспор» и «Чизре Диджлеспор» в первой группе любительской лиги.

«В результате нападения футболистов «Кумчатыспора» у судьи был сломан нос», — сообщило издание на своей странице в соцсети Х, сопроводив новость фотографией подвергшегося нападению арбитра.

Отмечается, что за последнее время это уже второй подобный случай. В начале прошлой неделе Турцию потряс инцидент на матче команд Суперлиги «Анкарагюджю» – «Ризеспор». Тогда президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа с сопровождающими его людьми выбежали на поле и напали на арбитра встречи Халила Умута Мелера, избив его ногами.

Как рассказал изданию рефери, события начались с провокации тренера «Анкарагюджю» Эмре Белезоглу, не согласного с судейством. По мнению Мелера, его «подговорил» на такие действия тренер команды соперника Ильхан Палут.

До этого, 9 декабря, в аргентинской провинции Мисьонес 62-летний футбольный арбитр ударил ножом 21-летнего игрока во время матча молодежных команд. Мужчина был задержан. Отмечается, что инциденту предшествовала драка между игроками команд-соперников. Пострадавший спортсмен был доставлен в больницу с проколом легкого. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

До этого, в ноябре, болельщики бразильских футбольных клубов «Коритиба» и «Крузейро» устроили массовые потасовки во время 34-го тура чемпионата по футболу в Бразилии. После того как нападающий «Коритибы» забил гол и счет стал 1:0, несколько десятков болельщиков обоих клубов пробрались на поле и начали драться.