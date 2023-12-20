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Опубликована одна из последних шифровок спецслужб СССР о планах атаки Германии

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В России была впервые опубликована шифровка спецслужб СССР от 21 июня 1941 года о предстоящем нападении гитлеровской Германии, направленная из Ленинграда в Москву. Фотокопия исторического документа 20 декабря была представлена на сайте Президентской библиотеки.

Данное сообщение отправил вечером того дня главе НКГБ Всеволоду Меркулову начальник Управления Народного комиссариата госбезопасности СССР по Ленинградской области Павел Куприн.

«[По] данным агента «Чернова», 20 июня утром германским консульством получена переданная министерством иностранных дел Германии от фирмы СФГ телеграмма, которой предлагается восемь германских специалистов, вызванных из Ленинграда [в] Германию, направить самолетом [с] таким расчетом, чтобы они до утра 22 июня проследовали [через] границу, так как [в] противном случае будет поздно», — говорится в тексте.

Агент получил от вызванного из отпуска из Германии канцлера консульства Бухгольца и консула Динстмана информацию, что «положение весьма напряженное, и военные действия ожидаются [в] ближайшие два–четыре дня, причем инициатива будет принадлежать Германии». Бухгольц, свою очередь, узнал об этом от посла Германии в СССР Вернера фон Шуленбурга, который находился в Москве проездом.

Телеграмма была доставлена в 20:10, а расшифровали ее только в 21:30. До начала Великой Отечественной войны (ВОВ) оставалось менее шести часов.

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