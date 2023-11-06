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Архивист рассказала о рассекреченных документах о действиях фашистов в Киеве

Архивист Малышева: рассекреченные документы о зверствах фашистов в Киеве помогут сохранить историческую правду
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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Обращение к рассекреченным документам о зверствах нацистов в Киеве и Киевской области в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) поспособствует сохранению исторической правды. Об этом в понедельник, 6 ноября, заявила почетный архивист России, руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева.

В день в 80-летия освобождения Киева Музею Победы были переданы соответствующие рассекреченные документы, презентацию которых организовал Национальный центр исторической памяти при президенте РФ в рамках проекта «Без срока давности».

«<…> мы уверены, [что документы] станут частью экспозиции Музея Победы и будут открыты и доступны прежде всего нашей молодежи. Обращение к ним будет способствовать сохранению исторической правды и формированию гражданской позиции молодежи в неприятии нацизма», — указала историк.

Исследователь объяснила, что работа с такими документами требует специальных знаний. Более того, профессиональный подход должен быть в презентации этих материалов, добавила она. По мнению Малышевой, необходимо, чтобы они не были «мертвым грузом», а могли «работать».

«Уникальный документ, который мы тоже имеем сегодня в нашем распоряжении <…> И ужасающие цифры: убито и замучено мирных граждан на территории Украинской ССР — 3 178 084 млн человека, убито и замучено военнопленных — 1 318 463 млн человека, угнано в немецкое рабство — 2 230 112 млн человек», — объяснила архивист.

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В этот же день Министерство обороны РФ рассекретило архивные документы в честь 80-летия освобождения Киева от фашистов. Киевская наступательная операция проводилась с 3 по 13 ноября 1943 года силами 1-го Украинского фронта под командованием генерала армии Николая Ватутина. Утром 3 ноября советские войска ударили по вражеской обороне и, прорвав ее, двинулись к Киеву. К вечеру 5 ноября бои завязались на окраинах города и продолжались всю ночь. К утру 6 ноября город Киев был освобожден от фашистов.

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