Очевидцы рассказали про обрушение стены дома в Санкт-Петербурге

Очевидцы обрушения стены дома в Санкт-Петербурге20 декабря рассказали «Известиям» подробности произошедшего.

«Я проснулась от того, что сначала был хлопок, и потом разом грохот, всё рухнуло. Сначала я такая «ну, что-что случилось, упало с крыши как обычно». Потом подхожу и вижу улицу, которую раньше не видела», — рассказала одна из местных жительниц.

Другой очевидец сразу после случившегося побежал спасать возможных пострадавших, но ему сказали, что всех людей уже выселили.

«Грохот был сильный, но я спал очень крепко. Вот жена у меня не спит, всё слышит. Мы думали люди [пострадали], побежали спасать людей. Но людей, говорят, выселили, и поэтому спасать никого не пришлось. Пожарные предупредили, что надо эвакуироваться. Вот собрали документы и лекарства», — поделился мужчина.

Спасатели с собаками продолжают осматривать завалы обвалившегося дома на Гороховой. Эвакуированных жильцов дома распределили в гостиницы. По словам председателя жилищного комитета Олега Зотова, пострадавших от обрушения здания нет.

Об обрушении стены дома на Гороховой улице в Санкт-Петербурге ранее в этот день сообщил источник «Известий». Уточнялось, что не выдержала внутренняя стена дома в одной из частей здания, построенного в XIX веке. Эта часть была признана предаварийной, в ней никто не проживал, однако в соседних частях еще оставались жильцы.

Обрушение началось еще днем 19 декабря, однако не все жильцы неаварийной части дома покинули здание. Эвакуацию из всего дома организовали только в ночь на 20 декабря.

Корреспондент «Известий» Диана Чуприна сообщила, что, несмотря на разлом внутренней стены дома, некоторые окна в нем продолжают гореть.