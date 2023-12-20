Реклама
Прямой эфир
Мир
Axios узнал о предложении Израиля объявить гуманитарную паузу
Мир
Зеленский заявил о намерении оценивать помощь Германии по реальным поступкам
Мир
Мазаева приговорили к восьми годам исправительной колонии за помощь террористам
Мир
В Пекине началась встреча Мишустина и Си Цзиньпина
Мир
ЮАР предложила обсудить украинскую «формулу мира» при участии России
Мир
В Британии отметили недовольство ВСУ продвижением российских солдат
Мир
Количество погибших в результате землетрясения в Китае увеличилось до 131
Мир
Гаврилов предрек угасание финансовой поддержки США Украины
Мир
Верховный суд Колорадо запретил Трампу участвовать в местных праймериз
Мир
Штаб Трампа обжалует запрет суда в Колорадо на участие в праймериз
Мир
Гаврилов указал на игнорирование угрозы попадания оружия для Киева к экстремистам
Общество
Союз потребителей подал иск к «Аэрофлоту» за возврат билетов на Пхукет
Мир
Гаврилов указал на невозможность изоляции России после встречи ОБСЕ
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшие осадки 20 декабря в Москве
Экономика
В России оформили рекордное число полисов каско

Очевидцы рассказали про обрушение стены дома в Санкт-Петербурге

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Очевидцы обрушения стены дома в Санкт-Петербурге20 декабря рассказали «Известиям» подробности произошедшего.

«Я проснулась от того, что сначала был хлопок, и потом разом грохот, всё рухнуло. Сначала я такая «ну, что-что случилось, упало с крыши как обычно». Потом подхожу и вижу улицу, которую раньше не видела», — рассказала одна из местных жительниц.

Другой очевидец сразу после случившегося побежал спасать возможных пострадавших, но ему сказали, что всех людей уже выселили.

«Грохот был сильный, но я спал очень крепко. Вот жена у меня не спит, всё слышит. Мы думали люди [пострадали], побежали спасать людей. Но людей, говорят, выселили, и поэтому спасать никого не пришлось. Пожарные предупредили, что надо эвакуироваться. Вот собрали документы и лекарства», — поделился мужчина.

Спасатели с собаками продолжают осматривать завалы обвалившегося дома на Гороховой. Эвакуированных жильцов дома распределили в гостиницы. По словам председателя жилищного комитета Олега Зотова, пострадавших от обрушения здания нет.

Ни дома, ни двора: что положено жильцам рухнувшей хрущевки в Астрахани
Если причиной ЧП признают незаконную перепланировку, собственникам грозит уголовная ответственность

Об обрушении стены дома на Гороховой улице в Санкт-Петербурге ранее в этот день сообщил источник «Известий». Уточнялось, что не выдержала внутренняя стена дома в одной из частей здания, построенного в XIX веке. Эта часть была признана предаварийной, в ней никто не проживал, однако в соседних частях еще оставались жильцы.

Обрушение началось еще днем 19 декабря, однако не все жильцы неаварийной части дома покинули здание. Эвакуацию из всего дома организовали только в ночь на 20 декабря.

Корреспондент «Известий» Диана Чуприна сообщила, что, несмотря на разлом внутренней стены дома, некоторые окна в нем продолжают гореть.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023