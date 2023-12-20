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В деле об избиении ветерана СВО в Петербурге ужесточили статью

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Фото: Следственный комитет Российской Федерации
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Следственный комитет (СК) РФ ужесточил статью уголовного дела об избиении в Санкт-Петербурге участника специальной военной операции (СВО). Об этом во вторник, 19 декабря, сообщили в ГСУ СК России по городу в Telegram-канале.

«Исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу О.В. Бобков по указанию председателя СК России представил доклад о первоначальных следственных действиях по уголовному делу по ч. 3 ст. 30 пп. «ж», «и», ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»), возбужденному по факту нападения на участника СВО», — говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что, по версии следствия, 18 декабря подозреваемые умышленно, с целью убийства нанесли несколько ударов руками и ногами потерпевшему, причинив травмы. Избежать более серьезного исхода удалось благодаря реакции прохожих и своевременной квалифицированной медицинской помощи.

Как уточняется, один из нападавших на участника СВО является уроженцем Республики Абхазия.

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Ранее в этот день сообщалось, что петербургский суд отправил под стражу Иракли Мунчаву, который является подозреваемым в нападении на участника СВО.

Нападение на 40-летнего ветерана СВО Виталия Павловского произошло вечером 18 декабря у дома №2 по Биржевому переулку в Петербурге. Мужчина вместе с женой шел по тротуару и обратил внимание на автомобиль Lexus, который был частично припаркован на пешеходной части. Рядом стояли двое мужчин. Павловский сделал им замечание за неправильную парковку, вследствие чего возникла словесная перепалка, которая переросла в драку. В ходе избиения мужчины выкрикивали националистические оскорбления, а также называли Павловского «русской свиньей». Кадры с камер видеонаблюдения показали, что они пытались бить по голове со стороны, которую ветеран СВО был не в состоянии прикрыть из-за ампутированной руки. Также удары наносились и по сохранившейся части руки.

Полицейские оперативно задержали нападавших. При обыске у них было обнаружено травматическое оружие.

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