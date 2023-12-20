Юрист рассказал о правах туристов при овербукинге в отеле
В случае овербукинга путешественник имеет право не только на оперативный возврат денег за тур, но и компенсацию понесенных убытков, рассказал «Известиям» юрист по правам потребителей Василий Черепанов.
«Исполнитель должен вернуть деньги за неоказанную услугу в течение 10 дней. Турист также может просить компенсировать ему убытки — например, если вместо изначальной ему пришлось забронировать гостиницу дороже», — сказал он.
Но злоупотреблять в этом случае не стоит, лучше выбрать отель, максимально близкий по уровню к тому, в который не удалось заселиться, посоветовал Василий Черепанов.
Если путешественник согласился на предложение туроператора или агента переселиться в отель дешевле, то и разницу ему должны возместить — поскольку это тоже будут убытки, добавил юрист. Для этого нужно обратиться к исполнителю с претензией, а если он не согласен добровольно компенсировать убытки, то подать в суд.
Существование подобной практики компенсаций «Известиям» подтвердил и вице-президент Альянса турагентств России (АТА), гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. По его словам, туристам в случае овербукинга всегда стараются идти навстречу и возвращают деньги в течение трех рабочих дней. А еще чаще предлагают новый вариант заселения, который соответствует изначальному или лучше его.
В последние дни были отмечены случаи, когда путешественникам стали отказывать в заселении в отели Египта из-за овербукинга. Одна из туристок рассказала «Известиям», что незадолго до отъезда ей попытались отказать в предоставлении уже оплаченного номера, предложив заменить вариантом дешевле. Подобные случаи в Египте в высокий сезон действительно нередки, отмечают турагенты.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Численность заселения: туристы столкнулись с овербукингом в Египте