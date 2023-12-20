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Союз потребителей подал иск к «Аэрофлоту» за возврат билетов на Пхукет

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Пресненский суд Москвы зарегистрировал иск Союза потребителей РФ против «Аэрофлота», речь идет о защите интересов неопределенного круга лиц. «Известия» ознакомились с карточкой дела и исковым заявлением общественников. Конфликт произошел между потребителями и авиаперевозчиком, который 19 октября продал людям дешевые билеты из Екатеринбурга на Пхукет. Причем по этому маршруту покупатели (минимум 800 человек) могли полететь с ноября 2023 года по март 2024-го.

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Позже, начиная с 21-го числа, перевозчик сослался на техническую ошибку, аннулировал билеты, вернув людям деньги за него. В качестве компенсации компания предоставила покупателям скидку в 30% на повторную покупку. Плюс участникам программы «Аэрофлот Бонус» автоматически начислили 5 тыс. миль на их счета в программе лояльности.

Однако проверка аннулированных билетов не выявила каких-либо отличий их формы от тех, на основании которых осуществляются перелеты рейсами «Аэрофлота», сказано в исковом заявлении. А предложение оформить новый билет общественники расценили как односторонний отказ исполнить заключенный договор с потребителями.

Эти действия Союз потребителей РФ считает противоправными: если договор между сторонами был заключен, его следует исполнить, сказано в иске. Претензии общественники уже изложили в письме к «Аэрофлоту», но ответа не получили. Поэтому союз обратился в суд с аналогичными требованиями.

Председатель Союза потребителей Петр Шелищ пояснил «Известиям», что цель организации — добиться того, чтобы договоры между покупателями и «Аэрофлотом» были исполнены. На практике это будет значить, что люди смогут улететь в Таиланд по февральским и мартовским билетам (а их большинство). Если же сроки полетов уже прошли, то каждый потерпевший сможет добиться возмещения понесенных убытков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Залетный момент: Союз потребителей подал иск к «Аэрофлоту» за аннулирование билетов

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