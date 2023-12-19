Врач предупредил об опасности корвалола и валокордина

Врач-кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Конев 19 декабря в беседе с «Радио 1» предупредил об опасности приема корвалола и валокордина при сердечных заболеваниях. Таким образом он прокомментировал доклад «Демография 2030», опубликованный на сайте Общественной палаты РФ, в котором предлагается продавать аптечные жидкости, содержащие более 30% этилового спирта, в определенные часы по аналогии с алкоголем.

Как отметил Конев, корвалол и валокордин следует запретить к продаже, поскольку фенобарбитал, который входит в их состав, обладает большим количеством побочных эффектов.

«Основу этих веществ составляют снотворные и седативные лекарства, и на сосуды сердца никакого влияния они не оказывают. Я считаю, что даже опасно принимать такие препараты при истинных сердечных приступах. Принимая их, человек успокаивается, боль нивелируется, а процесс продолжается, это может закончиться трагически», — указал врач.

По словам Конева, несмотря на то что корвалол и валокордин многие считают полезными при болезнях сердца, официально сердечными препаратами они не являются.

Ранее, 2 ноября, кардиолог, терапевт, к.м.н., врач ультразвуковой диагностики Ольга Козлова предупредила об опасности корвалола, валокордина и валосердина из-за ряда серьезных побочных эффектов. Одним из них является формирование зависимости.