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Путин поручил создать центры подготовки сборных в ряде регионов РФ

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Центры подготовки по различным видам спорта должны появиться на Дальнем Востоке и в Свердловской области. Соответствующее поручение 18 декабря дал президент РФ Владимир Путин.

Отмечается, что правительство РФ вместе с властями Приморского края, государственными корпорациями и компаниями должны обеспечить создание на острове Русский и во Владивостоке центров единоборств, спортивной и художественной гимнастики, хоккея, плавания, бокса, академии тенниса и легкоатлетического манежа в составе федерального спортивно-тренировочного центра для подготовки спортивных сборных команд РФ. Согласно документу, деньги на эти цели необходимо предусмотреть на федеральном и региональном уровнях начиная с 2025 года, также надлежит привлечь внебюджетные источники.

Также кабинету министров вместе с региональными властями, госкорпорациями и госкомпаниями следует «обеспечить создание в Свердловской области спортивно-тренировочных центров для подготовки спортивных сборных команд РФ по биатлону, велосипедному спорту (в группе дисциплин «трек») и конькобежному спорту». Финансирование на эти цели должно быть предусмотрено начиная с 2025 года, также в указанных целях предполагается привлечение внебюджетных источников.

Кроме того, Путин дал поручение о создании национального центра подготовки сборных РФ по футболу в Сочи. Правительству вместе с администрацией Краснодарского края и органами публичной власти федеральной территории «Сириус» необходимо обеспечить передачу земельных участков в Адлерском районе Российскому футбольному союзу. Властям также следует «оказать необходимое содействие в создании такого центра».

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Ранее в этот день Путин поручил к 1 марта 2024 года подготовить предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади. Также президент поручил правительству России подготовить к 20 июня предложения о расширении международного спортивного сотрудничества.

19 октября на пленарном заседании форума «Россия — спортивная держава» Путин заявил, что одной из задач страны в спортивной сфере является привлечение в спорт 70% россиян к 2030 году. Он подчеркнул, что эта сфера является одним из главных государственных приоритетов, а также одной из важнейших составляющих национальных целей развития.

12 августа Путин отметил, что развитию массового физкультурного движения в России уделяется приоритетное внимание. Проведение в регионах РФ масштабных мероприятий, таких как «Кросс нации», «Лыжня России» и «Сельские спортивные игры», способствует популяризации спорта и воспитанию новых чемпионов и рекордсменов, подчеркнул глава государства.

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