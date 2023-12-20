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Бизнес-коуч дала советы по времяпрепровождению на корпоративе

Бизнес-коуч Глушкова рассказала, как хорошо провести время на корпоративе
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Бизнес-коуч, советник руководителей и владельцев компаний Ирина Глушкова рассказала, как приятно и с пользой провести время на корпоративе.

В беседе с агентством runews24.ru во вторник, 19 декабря, специалист отметила, что корпоратив дает руководителю возможность поговорить со своими сотрудниками о семье, личных интересах, жизненных принципах и ценностях, узнать их поближе, подвести итоги года. Для команды это время коммуникации, добрых слов и красивых людей, которым важно сесть за один стол или побыть в одном пространстве с шефом, обсуждая обычные жизненные ситуации и просто разговаривая о пустяках. Это позволяет прочувствовать моменты, из которых складывается впечатление присутствия в настоящем и удовлетворения собой.

Между тем, предупредила Глушкова, под влиянием праздничного настроения иногда люди совершают поступки, о которых затем жалеют: например, исполняют под камеры смартфонов откровенный танец. Чтобы избежать неприятных эмоций после корпоратива, эксперт призвала не злоупотреблять алкоголем, не перебарщивать с шутками и не вспоминать о своих обидах на начальство и коллег. Лучше всего со всеми держаться приветливо и вежливо, общаться о хобби и домашних делах, выразить благодарность за совместную работу — главное, чтобы это звучало искренне.

Также бизнес-коуч посоветовала принимать участие во всех активностях — конкурсах, розыгрышах и так далее, чтобы показать свою открытость и позитивный настрой. На случай возникновения неловкой паузы во время застолья Глушкова призвала заготовить тост или интересную тему для беседы.

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17 декабря стилист Владислав Лисовец в беседе с телеканалом «Звезда» посоветовал надевать на корпоратив не слишком откровенную одежду, поскольку это мероприятие с коллегами. Лучше отказаться от супермини, открытого декольте. Весь наряд должен быть сдержанным.

15 декабря доктор экономических наук, главный научный сотрудник ФГБУН «Вологодский научный центр РАН» Светлана Теребова в беседе с сайтом aif.ru отметила, что не всегда дорогое платье на корпоратив будет неоправданной тратой. Так, выгодной покупкой может оказаться более дорогой наряд, который можно будет потом носить в повседневной жизни.

7 декабря HR-эксперт, директор по стратегическому управлению персоналом Светлана Чурусова предупредила, что ошибки поведения на корпоративе могут отразиться на карьере. По ее словам, чем выше позиция сотрудника, тем больше рамок и ограничений это накладывает на его поведение. Эксперт посоветовала прежде всего следить за количеством выпитого алкоголя, чтобы избежать опрометчивых поступков, пишет RT.

Ранее в декабре HR-эксперт, руководитель школы развития карьеры, член экспертного совета Госдумы по молодежной политике Гарри Мурадян в беседе с сайтом kp.ru рассказал, что только в каждой пятой компании руководство приняло решение провести корпоратив в ресторане. 8% компаний устроят фуршет для сотрудников в офисе, что значительно дешевле, чем устраивать праздник в каком-нибудь заведении. Мурадян также отметил, что «корпоратив — это возможность собрать всех вместе, чтобы директор выступил перед коллективом, всех замотивировал и рассказал, куда компания в целом движется. Корпоратив в целом штука полезная, он сплачивает коллектив».

В ноябре эксперт по ораторскому мастерству и созданию первого впечатления, основатель школы-студии Speech'ka Марина Меркулова рассказала «Известиям», что проведение корпоративов повышает эффективность сотрудников. По ее словам, Новый год — время подведения итогов, и корпоратив поможет напомнить людям о том, что они являются не просто «шестеренкой» в сложной бизнес-модели, но действительно вносят масштабный вклад и это не остается незамеченным.

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