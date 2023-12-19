Путин поручил проконтролировать связанные с зарубежными видеоиграми финансы

Президент России Владимир Путин поручил организовать мониторинг и учет финансовых операций, связанных с видеоиграми, правами на которые владеют зарубежные организации. Об этом говорится в поручении президента, которое было опубликовано 18 декабря на сайте Кремля.

Поручение было адресовано кабинету министров при участии Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр и других заинтересованных организаций.

«Обеспечить разработку и реализацию комплекса мер, направленных на организацию с привлечением публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» постоянного мониторинга и учета финансовых операций, связанных с использованием в российском сегменте информационно-телекоммуникационной сети Интернет видеоигр, обладателями исключительных прав на которые являются иностранные организации, если права на такие видеоигры не переданы отечественным юридическим лицам», — отмечается в документе.

Глава российского государства ожидает доклад до 30 апреля 2024 года, а затем один раз ежегодно.

В этот же день во время встречи с победителями чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионал» Владимир Путин отметил чрезвычайную важность создания контента, в том числе видеоигр, где Россия представлена с самой привлекательной стороны.

По словам Путина, если российские специалисты сами будут разрабатывать «контент, в котором заложено уважение к истории, традициям, <…> к стране», это создаст «огромный, мощный фундамент стабильности в державе». Президент также обратил внимание, что развитие игровой индустрии является прибыльным бизнесом, Россия входит в пятерку стран в мире по числу играющих в видеоигры.

До этого, 19 июля, Путин отметил, что компьютерные игры должны воспитывать в людях общечеловеческие ценности, а не взращивать квасной патриотизм. Глава государства подчеркнул, что производство игр — это многомиллиардный бизнес, однако выручка в нем не должна стоять на первом месте.