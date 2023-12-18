Путин заявил о важности представления России в видеоиграх с привлекательной стороны

Чрезвычайно важно создавать контент, в том числе видеоигры, где Россия представлена с самой привлекательной стороны. Об этом в понедельник, 18 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с победителями чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионал».

«Есть очень важная составляющая — это контент игр. Ведь миллионы людей сидят в этих играх, и если они играют с таким контентом, где Россию или людей наших, народы России, нашу историю, традиции подают <…> в каком-то неблагообразном виде, это наносит колоссальный ущерб нашей стране», — сказал он.

По словам Путина, если российские специалисты сами будут разрабатывать «контент, в котором заложено уважение к истории, традициям, <…> к стране», это создаст «огромный, мощный фундамент стабильности в державе». Президент также обратил внимание, что развитие игровой индустрии является прибыльным бизнесом, Россия входит в пятерку стран в мире по числу играющих в видеоигры.

До этого, 19 июля, Путин отметил, что компьютерные игры должны воспитывать в людях общечеловеческие ценности, а не взращивать квасной патриотизм. Глава государства подчеркнул, что производство игр — это многомиллиардный бизнес, однако выручка в нем не должна стоять на первом месте.