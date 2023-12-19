Футболист «Балтики» Тамерлан Мусаев перешел в ЦСКА

Нападающий футбольного клуба «Балтика» Тамерлан Мусаев перешел в ЦСКА. Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба армейской команды.

«Сегодня наш клуб подписал контракт с 22-летним нападающим до конца сезона-2027/28. Футболист будет играть под номером 11», — сообщил клуб в Telegram.

Мусаев с 2014 по 2015 годы занимался в академии ЦСКА. Он выступал за «КАМАЗ» и «Волгу», с 2020 года представлял «Балтику», за которую провел 80 матчей и забил 19 мячей.

В текущем сезоне Мусаев отыграл в 25 мачтах Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России, забив по два мяча в каждом турнире. Также в сентябре он сыграл в двух матчах молодежной команды России с олимпийской сборной Египта.

Ранее, 15 декабря, главным тренером футбольного клуба «Сочи» был назначен 46-летний экс-наставник сборной Испании по футболу Роберт Морено. «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 11 очками в 18 матчах.