Роберт Морено назначен на пост главного тренера ФК «Сочи»

Новым главным тренером футбольного клуба «Сочи» назначен 46-летний экс-тренер сборной Испании по футболу Роберт Морено. Об этом ФК сообщил в пятницу, 15 декабря, на своем сайте.

Морено работал в тренерском штабе сборной Испании с июля 2018 года, в первой половине 2019 года он исполнял обязанности главного тренера испанской сборной в четырех матчах квалификации Евро-2020. С июня того года Морено уже официально возглавил «красную фурию».

«Под руководством Морено испанская сборная триумфально прошла по отборочной группе, одержав восемь побед в 10 матчах и ни разу не проиграв», — говорится в сообщении.

Среди прочего, ФК также опубликовал в своем Telegram-канале обращение Морено к клубу и его фанатам.

«Я очень взволнован этим новым приключением. Я верю, что вместе мы совершим великие подвиги и надеюсь, что вскоре мы сможем увидеть друг друга на игровом поле», — заявил испанский специалист.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 11 очками в 18 матчах, обращает внимание «Спорт-Экспресс».

17 сентября «Сочи» сообщил, что Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера футбольного клуба после того, как его команда потерпела поражение от «Спартака». Клуб поблагодарил уходящего наставника за совместную работу и пожелал удачи в дальнейшей карьере. 47-летний Хохлов возглавил команду в апреле после ухода своего предшественника Курбана Бердыева.