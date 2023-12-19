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Более ста человек погибли в Китае после землетрясения

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Не менее 111 человек погибли, более 300 ранены в результате сильного землетрясения в провинции Ганьсу на северо-западе КНР. Об этом сообщил канал CCTV. Несколько подземных толчков магнитудой до 6,2 были зафиксированы около семи вечера по московскому времени, передает телеканал «Известия». Очаг залегал на глубине 10 км, колебания земной коры ощущались и в соседней провинции Цинхай. Власти Китая после землетрясения в провинции Ганьсу ввели второй из четырех уровней экстренного реагирования на землетрясение, при этом первый является наивысшим. Для помощи пострадавшим и устранения последствий удара стихии привлекли почти 1,5 тыс. пожарных и спасателей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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