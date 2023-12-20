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Педиатр назвала дневную норму потребления конфет у детей разного возраста

Врач Хайкина: детям можно есть до трех конфет в день в зависимости от возраста
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Новый год — это не тот праздник, в который можно запретить сладости детям, которые ждут его с особым трепетом, понимая, что будет много сладких подарков. Однако родителям необходимо знать допустимую норму сахара в день. О том, сколько конфет в норме ежедневно можно давать ребенку «Известиям» 20 декабря рассказала детский эндокринолог «СМ-Клиника» для детей Дарья Хайкина.

«Заметьте, речь идет именно про количество сахара, а где он будет — это не важно. Определение конкретного количества конфет для детей разного возраста должно учитывать общие рекомендации по потреблению сахара и особенности именно вашего ребенка: его состояние здоровья, питание, физическую активность и так далее», — отметила педиатр.

Так, по ее словам, детям в возрасте 2–3 лет рекомендуется ограничивать потребление сахара до 13 г в день. Это примерно равно трем чайным ложкам сахара.

Для детей 4–8 лет следует ограничить сахар до 16 г в день, что соответствует примерно четырем чайным ложкам. В возрасте 9–13 лет потребление сахара можно увеличить до 20–25 г в день, что равняется примерно 5–6 чайным ложкам. Для подростков 14–18 лет предел увеличивается до 25–30 г сахара в день, что составляет около 6–7 чайных ложек.

«Например, небольшая конфета может содержать около 4–6 г сахара, что означает, что детям дошкольного возраста лучше ограничиться одной такой конфетой в день, а для старших детей и подростков можно увеличить количество до двух-трех конфет в зависимости от их размера и содержания сахара», — рассказала Хайкина.

При этом она обратила внимание, что конфеты и другие сладости содержат разное количество сахара, поэтому важно читать этикетку каждой конфетки, которую хотите дать ребенку.

«Новый год — это время радости и удовольствия для детей, и сладости неизбежно станут частью этого веселья. Важно подходить к этому с осознанностью и заботой о здоровье вашего ребенка. Помните, что контроль за потреблением сахара не означает полный запрет на сладости, а скорее умеренность и баланс», — подытожила врач.

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16 декабря педиатр Ольга Татаркина в разговоре с «Известиями» заявила, что самым опасным подарком для ребенка на Новый год является конструктор из небольших магнитных шариков, поскольку в случае их проглатывания есть серьезный риск для здоровья и даже его жизни.

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