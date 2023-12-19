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Калужский завод «Кристалл» выиграл судебные дела против Jagermeister

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Фото: Global Look Press/dpa/Christophe Gateau
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Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» выиграл два арбитражных судебных дела против немецкого производителя алкоголя Mast-Jagermeister SE, Об этом стало известно 19 декабря.

«КЛВЗ «Кристалл» одержал победу сразу в двух судебных процессах Арбитражного суда Москвы по искам немецкой компании Mast-Jagermeister SE. Встречный иск КЛВЗ к Jagermeister с исковыми требованиями в размере более 500 млн рублей будет рассмотрен в АС Калужской области 25 декабря», — приводит ТАСС сообщение инстанции.

Mast-Jagermeister SE подал к российской компании два иска, требовал прекратить незаконное, по его мнению, использование товарных знаков Alter Heiler и Konig Heiler. В ходе заседания представители истца пытались доказать, что стиль оформления этих ликеров производства КЛВЗ схоже до степени смешения с ликером Jagermeister.

Соответчиком по одному из исков выступало «Альфа-М» (сеть «Красное и белое»), по второму иску соответчиком стало «Ритейл вайнстайл» (сеть Winestyle). Истец требовал запретить «Кристаллу» продажу ликеров, а в качестве компенсации «за нарушение прав на товарные знаки» немецкая компания пыталась взыскать около 512 млн рублей.

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Суд установил, что ликеры российского предприятия Alter Heiler и Konig Heiler являются оригинальными продуктами, сходство до степени смешения отсутствует. Кроме того, немецкий производитель не продает свою продукцию на российском рынке.

Jagermeister ушел с российского рынка в ноябре 2022 года. В том же месяце «Кристалл» начал поставлять ритейлерам травяные ликеры Alter Heiler и Konig Heiler.

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