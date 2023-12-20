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Россияне рассказали о карьерных планах на 2024 год

Исследование: 94% россиян планируют добиться повышения зарплаты в 2024 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Почти треть опрошенных россиян (30%) планируют сменить место работы в 2024 году, 70% пока не задумывались о переходе в другую компанию. Об этом говорится в результатах исследования Русской школы управления (РШУ), с которыми ознакомились «Известия» 20 декабря. При этом 94% респондентов хотят добиться повышения заработной платы.

Из тех, кто планирует сменить место работы, 15% хотят кардинально изменить карьерный трек и найти себя в новой профессии, а не просто перейти к другому работодателю.

В то же время 65% респондентов в новом году планируют получить повышение и продвинуться по карьерной лестнице, отметили эксперты.

Кроме того, 96% опрошенных в 2024 году планируют получить новые знания и навыки, которые помогут в их профессиональном развитии. Среди самых популярных направлений обучения: личная эффективность, коммуникации; психология; иностранные языки; финансы, инвестиции; маркетинг, реклама, PR.

Директор РШУ Анастасия Боровская отметила, что тренд на развитие «мягких» навыков наблюдается уже несколько лет.

«Специалисты понимают, что для успешной конкуренции на рынке труда уже недостаточно просто быть отличным профессионалом в своей области. Необходимо развивать личную эффективность, умение взаимодействовать в команде, прокачивать коммуникативные навыки. Это позволяет показывать большую результативность на работе и грамотно выстраивать отношения с коллегами, клиентами и партнерами», — объяснила она.

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Ранее, 13 декабря, сообщалось, что, согласно результатам опроса сервиса «Подработка» и Rambler&Co, около 47% россиян намерены подрабатывать в следующем году. При этом в 2023-м дополнительную занятость имели только 35%. В основном граждане идут за новыми источниками дохода в IT, строительство, в сферы транспорта или производства, говорится в исследовании.

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