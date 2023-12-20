Названы пять дорожающих к Новому году продуктов

Чтобы избежать лишних трат, подготовку к новогоднему празднику желательно начинать заранее, поскольку некоторые продукты дорожают в преддверии Нового года. Бренд-шеф «Кухни на районе» Максим Кузнецов 20 декабря рассказал «Известиям» про несколько категорий продуктов, которые можно приобрести заранее, чтобы сохранить их качество, безопасность и сэкономить деньги.

Так, в первую очередь он назвал консервированные овощи, так как многие новогодние салаты включают в себя зеленый горошек, консервированные кукурузу, маслины, фасоль, оливки и разносолы.

«Срок годности у этих продуктов длительный — от двух до четырех лет в зависимости от тары. Место в холодильнике не займут, так как хранятся при комнатной температуре. При покупке обратите внимание на внешний вид тары, исключив возможность ржавчины, вздутия или трещин», — отметил Кузнецов.

Далее в его списке следуют деликатесы, такие как сырокопченые колбасы, икра. По его словам, эти продукты, часто включаемые в новогоднее меню в качестве нарезок и в составе блюд, можно безопасно приобрести заранее.

«При выборе обратите внимание на срок годности и качество упаковки. Нужно хранить сырокопченую колбасу в оберточной бумаге и в холодильнике. Срок годности колбасы в холодильнике — от четырех до шести месяцев, а икра в жестяной банке сохранит свои качества в течение года при хранении в холодильнике. Желательно хранить в самой холодной части холодильника», — подчеркнул эксперт.

Также он обратил внимание, что в преддверии Нового года сильно увеличивается спрос на замороженное мясо и рыбу, из-за чего они дорожают. Поэтому он рекомендовал покупать данные продукты уже сейчас.

«Срок хранения мяса варьируется от шести месяцев (свинина) до 12 месяцев (птица, говядина) при температуре –14…–18 градусов. У большинства видов морских рыб срок хранения при температуре не выше –18 начинается от 4–6 месяцев. Намного меньше он лишь у скумбрии – два месяца», — рассказал Кузнецов.

Помимо этого, эксперт посоветовал заранее приобрести пакетированные соки, напитки (в том числе и спиртные) и бутилированную воду, а также шоколадные конфеты.

13 декабря врач-диетолог Татьяна Мещерякова рассказала «Известиям», как быстро похудеть к Новому году. По ее словам, самый простой способ быстро скинуть вес — полностью отказаться от простых углеводов, включая все разновидности хлеба, любые сладости, десерты, изделия из муки высшего сорта (конфеты, торты, выпечка, блины).