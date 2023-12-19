В 2024 году дальняя авиация РФ получит новые боевые самолеты

В 2024 году российская дальняя авиация получит совершенно новые боевые самолеты. Об этом 19 декабря сообщил журналистам командующий Дальней авиацией Сергей Кобылаш.

«У нас большой план по модернизации и получению новой авиационной техники на следующий год. Это будут совершенно новые самолеты, на новых принципах, с новыми аэродинамическими и боевыми качествами. Поэтому, надеюсь, что на следующем подведении итогов мы сможем доложить, что это за техника и каким образом она выполняет задачи уже в составе командования дальней авиации», — сообщил Кобылаш.

По его словам, в 2023 году задачи по модернизации и получению новой авиационной техники выполнены в полном объеме. Кобылаш также отметил, что в уходящем году состоялись два совместных учения с китайскими военно-воздушными силами (ВВС), одни из них проходили с посадкой на территории государств, другие завершились несколько дней назад и были беспосадочными. К этому моменту Россия и Китай выполнили семь совместных учений, первые из которых состоялись в 2019 году, а седьмые — в 2023-ем.

Кобылаш подчеркнул, что командование дальней авиации полностью выполнило все задачи, которые планировалось провести в 2023-ем году.

«Ни одного мероприятия, которые были спланированы, мы не отменили, не перенесли. Все мероприятия стратегического сдерживания, совместных учений были проведены с высоким качеством», — подытожил командующий.

Ранее, 18 декабря, источник в Минобороны сообщил «Известиям», что первый полк военно-транспортной авиации уже сформирован на Дальнем Востоке, еще один в самое ближайшее время появится на западном стратегическом направлении. Основой авиапарка новых транспортных авиаполков станут самолеты Ил-76. Также планируется, что в их состав войдут Ан-26 и, возможно, вертолеты Ми-26.

По официальным данным, с начала СВО на Украине нагрузка на ВТА возросла в два с лишним раза, Ан-124 и Ил-76 с начала СВО к середине июля этого года выполнили свыше 10 тыс. рейсов.