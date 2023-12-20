Реклама
Прямой эфир
Спорт
Путин поручил создать центры подготовки сборных в ряде регионов РФ
Мир
В Госдепе заявили о невозможности оказания помощи Украине в обход конгресса
Мир
WSJ признала Владимира Путина геополитическим победителем года
Общество
Автора сериала Mr. Freeman могут оштрафовать за дискредитацию ВС РФ
Экономика
Путин поручил создать российские юрлица для управления газовыми активами
Общество
В Анапе начали операцию по освобождению севшего на мель сухогруза Blue Shark
Мир
Зеленский опроверг обсуждение с Орбаном прекращения огня на Украине
Мир
Зеленский пожаловался на отсутствие приглашения Украины в НАТО даже «по частям»
Политика
Мишустин назначил Сергея Кучушева на должность замглавы Минцифры
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Черноморске и Одессе
Мир
Совет министров Италии одобрил восьмой пакет помощи Украине на 2024 год
Мир
Футболист «Балтики» Тамерлан Мусаев перешел в ЦСКА
Мир
В Чехии суд оставил в силе приговор экс-военному за участие в боях в Донбассе
Мир
Небензя обвинил США в поставках оружия Израилю вместо помощи гражданским
Мир
Хуситы пригрозили атаковать примкнувшие к коалиции США суда
Сюжет:

Служебное поручение: наследников бойцов СВО освободят от пошлины за недвижимость

Правительство поддержало новую льготу при оформлении таких сделок
0
Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти закроют вопрос с оформлением наследственной недвижимости для членов семей погибших участников СВО. Их освободят от уплаты госпошлины при ее регистрации в Росреестре. Законопроект депутатов «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России — За правду» с поправками в Налоговый кодекс поддержало правительство, говорится в заключении кабмина, с которым ознакомились «Известия». Он будет рассмотрен в весеннюю сессию Госдумы в приоритетном порядке, сообщили в «Единой России».

Новой льготой смогут воспользоваться родственники военнослужащих Минобороны, сотрудников Росгвардии и МВД, которые погибли при исполнении долга либо скончались от полученного на службе заболевания или ранения, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сегодня наследники освобождены от оплаты нотариальных услуг при оформлении наследства. Однако им приходится нести расходы на оплату госпошлины в органах Росреестра в размере 2 тыс. рублей за каждую сделку с недвижимостью. Среди авторов, которые выступили за внесение поправок, оказались главы комитетов по обороне — Андрей Картополов, по безопасности — Василий Пискарев, вице-спикеры ГД Анна Кузнецова, Шолбан Кара-оол и другие.

— В начале специальной военной операции Госдума внесла поправки в законодательство, согласно которым родственников военнослужащих освободили от оплаты услуг нотариусов. Однако это было половинчатое решение. На это обратили внимание нотариусы, сообщившие депутатам о сохранении пошлины при регистрации сделок в Росреестре, — пояснила «Известиям» автор законопроекта, представитель фракции «Единой России» Наталья Костенко.

Поэтому было решено внести поправки, чтобы полностью освободить наследников от затрат. Депутат подчеркнула, что инициатива была сразу поддержана Минфином, однако на законопроект потребовалось заключение правительства, на получение которого ушло время, хотя кабмин не тянул с ответом.

— Все законопроекты, которые касаются участников СВО и их семей, Госдума рассматривает в приоритетном порядке. Поэтому, думаю, что уже в весеннюю сессию эта инициатива будет принята, — сообщила депутат.

Еще один автор законопроекта, депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Яна Лантратова считает, что инициатива станет существенной поддержкой для малообеспеченных семей, которым чрезвычайно тяжело найти средства, необходимые для оформления наследства. Поэтому, отмечает она, законопроект нужно принять как можно скорее, чтобы освободить граждан от этих выплат.

Законопроект готовы поддержать в комитете по экономической политике Госдумы, где считают, что новая льгота не будет убыточна для бюджета.

— Бюджет должен служить людям, тем более если они отдали свою жизнь, защищая интересы страны. Поэтому считаю, что родственников таких граждан нужно вообще освободить от всех выплат и налогов, которые они обязаны платить государству, — заявил первый зампред комитета Николай Арефьев.

Справка «Известий»

Согласно официальной статистике Минобороны, которая была озвучена главой ведомства Сергеем Шойгу в конце сентября прошлого года, в ходе СВО на тот момент погибло 5937 россиян.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023