Служебное поручение: наследников бойцов СВО освободят от пошлины за недвижимость

Власти закроют вопрос с оформлением наследственной недвижимости для членов семей погибших участников СВО. Их освободят от уплаты госпошлины при ее регистрации в Росреестре. Законопроект депутатов «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России — За правду» с поправками в Налоговый кодекс поддержало правительство, говорится в заключении кабмина, с которым ознакомились «Известия». Он будет рассмотрен в весеннюю сессию Госдумы в приоритетном порядке, сообщили в «Единой России».

Новой льготой смогут воспользоваться родственники военнослужащих Минобороны, сотрудников Росгвардии и МВД, которые погибли при исполнении долга либо скончались от полученного на службе заболевания или ранения, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сегодня наследники освобождены от оплаты нотариальных услуг при оформлении наследства. Однако им приходится нести расходы на оплату госпошлины в органах Росреестра в размере 2 тыс. рублей за каждую сделку с недвижимостью. Среди авторов, которые выступили за внесение поправок, оказались главы комитетов по обороне — Андрей Картополов, по безопасности — Василий Пискарев, вице-спикеры ГД Анна Кузнецова, Шолбан Кара-оол и другие.

— В начале специальной военной операции Госдума внесла поправки в законодательство, согласно которым родственников военнослужащих освободили от оплаты услуг нотариусов. Однако это было половинчатое решение. На это обратили внимание нотариусы, сообщившие депутатам о сохранении пошлины при регистрации сделок в Росреестре, — пояснила «Известиям» автор законопроекта, представитель фракции «Единой России» Наталья Костенко.

Поэтому было решено внести поправки, чтобы полностью освободить наследников от затрат. Депутат подчеркнула, что инициатива была сразу поддержана Минфином, однако на законопроект потребовалось заключение правительства, на получение которого ушло время, хотя кабмин не тянул с ответом.

— Все законопроекты, которые касаются участников СВО и их семей, Госдума рассматривает в приоритетном порядке. Поэтому, думаю, что уже в весеннюю сессию эта инициатива будет принята, — сообщила депутат.

Еще один автор законопроекта, депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Яна Лантратова считает, что инициатива станет существенной поддержкой для малообеспеченных семей, которым чрезвычайно тяжело найти средства, необходимые для оформления наследства. Поэтому, отмечает она, законопроект нужно принять как можно скорее, чтобы освободить граждан от этих выплат.

Законопроект готовы поддержать в комитете по экономической политике Госдумы, где считают, что новая льгота не будет убыточна для бюджета.

— Бюджет должен служить людям, тем более если они отдали свою жизнь, защищая интересы страны. Поэтому считаю, что родственников таких граждан нужно вообще освободить от всех выплат и налогов, которые они обязаны платить государству, — заявил первый зампред комитета Николай Арефьев.