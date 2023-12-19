Глава компании-создателя «Оземпика» стал «Человеком года» по версии FT

Ларс Йоргенсен, являющийся главой датской фармацевтической компании Novo Nordisk, стал «Человеком года» по версии британской газеты Financial Times (FT). Об этом издание сообщило 19 декабря.

Данное звание ему было присвоено за вклад создания препарата от диабета «Оземпик», который также часто используется для снижения веса. Как указывает FT, Novo Nordisk первой разработала революционные методы лечения ожирения.

«За его роль в осуществлении этой модели неспешных, настойчивых, но преобразующих инноваций Financial Times выбрало Йоргенсена человеком года», — говорится в публикации.

В этом году продажи «Оземпика» достигнут $13,3 млрд в 2023 году и $16,5 млрд в 2024 году, пишет издание. Благодаря продажам препарата Novo Nordisk стала самой дорогой компанией в Европе, обогнав французского производителя предметов роскоши LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton).

При этом «Оземпик» может обладать серьезными побочными эффектами. В настоящее время суд США рассматривает иск против Novo Nordisk, согласно которому компания не предупредила врачей о рисках гастропареза — снижения активности мышечного аппарата желудка при использовании препарата.

В прошлом году «Человеком года» FT выбрала президента Украины Владимира Зеленского. Тогда жители Великобритании раскритиковали данное решение издания, отметив, что украинский лидер не заслужил таких регалий. Один из британцев предположил, что Зеленскому было бы уместнее присвоить звание «манипулятор года», поскольку президент Украины «может только оскорблять и требовать».