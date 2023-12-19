Реклама
Прямой эфир
Мир
Армения отказалась присоединяться к санкциям ЕС против России
Происшествия
В Дагестане три человека погибли после отравления газом
Экономика
ЦБ установил курс доллара на уровне 90 рублей
Общество
Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов Москвы
Авто
В Калуге началось производство среднеразмерных кроссоверов
Политика
Москва в ответ на 12-й пакет санкций Евросоюза запретила въезд еще ряду лиц ЕС
Мир
В Иране появился завод по производству самолетов
Экономика
Decathlon продолжил вести бизнес в России через другие компании
Общество
Главного специалиста РАН обманули с помощью новой схемы мошенничества
Армия
Шойгу связал создание новых военных округов РФ со вступлением Финляндии в НАТО
Армия
ВС РФ освободили территории в пять раз больше ДНР и ЛНР до начала СВО
Общество
Выплаты по уходу за ребенком до 1,5 года сохранятся при досрочном выходе из декрета
Армия
Путин заявил, что Россия не откажется от целей СВО
Мир
Посол Финляндии вызван в МИД РФ из-за оборонного соглашения страны с США
Происшествия
Сергей Собянин сообщил о сбитом в Одинцовском городском округе БПЛА

Глава компании-создателя «Оземпика» стал «Человеком года» по версии FT

0
Фото: ТАSS/Zuma
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ларс Йоргенсен, являющийся главой датской фармацевтической компании Novo Nordisk, стал «Человеком года» по версии британской газеты Financial Times (FT). Об этом издание сообщило 19 декабря.

Данное звание ему было присвоено за вклад создания препарата от диабета «Оземпик», который также часто используется для снижения веса. Как указывает FT, Novo Nordisk первой разработала революционные методы лечения ожирения.

«За его роль в осуществлении этой модели неспешных, настойчивых, но преобразующих инноваций Financial Times выбрало Йоргенсена человеком года», — говорится в публикации.

В этом году продажи «Оземпика» достигнут $13,3 млрд в 2023 году и $16,5 млрд в 2024 году, пишет издание. Благодаря продажам препарата Novo Nordisk стала самой дорогой компанией в Европе, обогнав французского производителя предметов роскоши LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton).

При этом «Оземпик» может обладать серьезными побочными эффектами. В настоящее время суд США рассматривает иск против Novo Nordisk, согласно которому компания не предупредила врачей о рисках гастропареза — снижения активности мышечного аппарата желудка при использовании препарата.

Ценовой порок: аптеки попались на продаже лекарства от диабета втридорога
Почему цены на «Оземпик» завышаются в несколько раз, несмотря на прямой запрет

В прошлом году «Человеком года» FT выбрала президента Украины Владимира Зеленского. Тогда жители Великобритании раскритиковали данное решение издания, отметив, что украинский лидер не заслужил таких регалий. Один из британцев предположил, что Зеленскому было бы уместнее присвоить звание «манипулятор года», поскольку президент Украины «может только оскорблять и требовать».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023