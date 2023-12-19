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Путин заявил, что Запад с 2014 года вел себя «по беспределу» по теме Украины

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Президент России Владимир Путин 19 декабря заявил, что коллективный Запад вел себя «по беспределу» по теме Украины после 2014 года, чем вынудил Россию дать ответ.

«То, что [Соединенные] Штаты сделали на Украине, они по сути они лишили нас шансов нормально политическим образом выстраивать отношения с этой страной. Они действовали и пошли, как у нас в народе говорят, простите за моветон, по «беспределу» ― в 2014 году совершили переворот, и всё, и дальше пошли по этому беспределу! Ну, просто вынудили нас отвечать на этот беспредел» ― сказал он.

При этом глава государства отметил, что европейским странам приходит осознание того, что правительство США использует их в своих интересах.

«Они видят, что Соединенные Штаты нагло, беспощадно эксплуатируют Европу в своих интересах, и плевать хотели на эти интересы в конечном итоге», ― заметил Путин.

По его словам, Россия, в свою очередь, не планирует принимать ни одну из сторон.

«Мы никогда не вмешивались, не вмешиваемся и не собираемся в это вмешиваться. Но, что точно мы будем делать ― мы будем отстаивать свои интересы», ― заключил он.

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Ранее, 5 декабря, конгрессмен Томас Мэсси в программе тележурналиста Такера Карлсона признался, что в 2014 году свергнуть избранное правительство на Украине помогли США. По его словам, американские власти таким образом «бряцали оружием против России».

Реагируя на это, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что отрадно слышать трезвые голоса в США.

21 ноября 2013 года в Киеве начался евромайдан — стихийные акции протеста. В тот день правительство Украины объявило о приостановке подготовки к заключению соглашения об ассоциации с Европейским союзом (ЕС), которое планировалось подписать на саммите Восточного партнерства 28–29 ноября. В соглашении Международный валютный фонд (МВФ) 20 ноября потребовал от украинских властей повысить тарифы на газ и отопление на 40%, заморозить зарплаты и сократить бюджетные расходы.

Позднее, в феврале 2014 года, в Киеве был открыт огонь по активистам Евромайдана и правоохранителям. Жертвами стали 53 человека. Новые власти Украины возложили вину за произошедшее на бывшее руководство страны и силовиков. Евромайдан вылился в политический кризис, а затем привел к эскалации на востоке Украины в 2014 году.

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