Более 40% россиян ожидают стабильности в 2024 году

В России 42% опрошенных граждан считают, что страна адаптировалась к санкциям, и ожидают стабильности в 2024 году. Об этом говорится в результатах исследования Страхового Дома ВСК, с которыми ознакомились «Известия» 20 декабря.

«По мнению 42% респондентов, страна приспособилась к санкциям, поэтому уровень жизни — доходы, возможность путешествовать — сохранятся на прежнем уровне. Причем сложности с поездками за границу россиян не пугают, они вполне готовы отдыхать на отечественных курортах», — отметили эксперты.

В то же время 32% россиян выразили мнение, что следующий год не будет сильно отличаться от текущего.

По данным ВСК, минимум 38% респондентов имеют стабильный доход и рассчитывают на него в 2024-м, 18% — надеются на повышение зарплаты, еще 21% — планируют искать дополнительный источник заработка.

Также эксперты рассказали, что в следующем году 52% респондентов поддержат внутренний туризм — они отправятся в путешествия на Северный Кавказ, курорты Краснодарского края, поездки к Байкалу. При этом еще 24% выберут отпуск в Турции, ОАЭ, Таиланде, 7% — поездку в Индию, Иран.

Кроме того, аналитики узнали о желаниях, которые загадают россияне в новогоднюю ночь. Главным пожеланием в уходящем году станет наступление мира во всем мире — такое напутствие высказало 63% опрошенных. 21% респондентов загадают здоровья и стабильности в стране, 16% — карьерный рост и улучшение финансового положения.

Ранее, 11 декабря, сообщалось, что россияне стали счастливее. Это следует из результатов исследования Ренессанс Банка. Так, в III квартале 2023 года индекс счастья жителей страны составил 7,2 балла из 10 (в I квартале — 6,6 балла). Уровень счастья мужчин и женщин в среднем по стране примерно одинаковый, но чем моложе человек, тем выше этот показатель.