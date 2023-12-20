Золотое ралли

В декабре стоимость тройской унции превысила исторический и психологический уровень в $2100. Так глобальный рынок отреагировал на неопределенность, с которой мир подходит к новому, 2024 году. Вновь актуальным стал вопрос, как заработать на начинающемся ралли.

Непосредственным поводом для ажиотажного спроса на желтый металл стало выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. После его заявлений инвесторы стали ожидать, что первое снижение ставки в США произойдет уже к марту 2024 года. После выступления 4 декабря в моменте котировки пробивали $2147 за унцию. Потом, впрочем, они скорректировались до $2002.

Строго говоря, «мягкая посадка» экономики США, о которой говорил руководитель ФРС, — это фактор скорее отрицательный для золота. И исторически во время подобных циклов котировки драгметалла либо стагнировали, либо даже слегка снижались. Однако каждый цикл индивидуален и не копия исторических кейсов.

И в связи с этим можно считать, что «рывок» за уровень $2100 и последующая коррекция были реакцией рынка на позитив и некую ясность перспектив экономики. Но не геополитики.

Стоит вспомнить, как золото реагировало на разные события в этом году. Так, на обострение в секторе Газа и на банкротство американского банка Silicon Valley Bank котировки драгметалла отреагировали ростом на 6–8%. Вероятно, такой геополитики в следующем году будет с избытком: выборы в США, в Европейском союзе, в Индии и, наконец, на Тайване, который с завидной регулярностью занимает первые строчки в мировых новостях, связанных с противостоянием Китая и США. Эксперты отмечают, что именно геополитика станет причиной для инвесторов в будущем году хеджировать портфель. А лучшего инструмента для этого, чем золото, на рынке пока еще не придумали.

Другой драйвер — это покупки металла мировыми центробанками. За первые девять месяцев 2023 года регуляторы купили в свои резервы около 800 т золота, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По оценкам международных экспертов, в 2023-м только избыточный спрос центральных банков увеличил стоимость драгметалла на 10% или более. Во Всемирном совете по золоту не сомневаются, что тенденция сохранится в наступающем году.

Наконец, есть и еще один фундаментальный фактор производственного характера. Это недоинвестированность в отрасль по аналогии с нефтяным сектором. Золотодобытчики в последние годы предпочитают направлять денежные потоки больше на вознаграждение своим акционерам, нежели в новую геологоразведку. При определенном раскладе это может привести к банальному дефициту.

Как бы ни складывалась ситуация в политике и экономике, что крайне сложно поддается прогнозам, золото было и остается защитным для портфеля активом. В хорошие времена аналитики советуют держать «в металле» 5–10% сбережений. В плохие их стоит наращивать вплоть до 40%.

Делать это можно с помощью традиционных и нетрадиционных инструментов.

Около 30 российских банков сегодня открывают клиентам обезличенные металлические счета (ОМС). Их достоинство в том, что не нужно тратить деньги на хранение и перевозку самого металла. В тех же банках можно приобрести слитки разного достоинства, начиная с 1 г, а также инвестиционные и коллекционные монеты. Такой способ вложений в золото подойдет долгосрочным инвесторам. А кроме того, физический металл можно передать по наследству или в качестве приданного, почему нет?

На Мосбирже можно найти с десяток «золотых» фондов. Часть из них инвестирует в покупку физического металла, часть — в иностранные фонды, например в самый крупный в мире SPDR Gold Trust. Наконец, есть фонды, которые приобретают акции золотодобытчиков — российских и иностранных. Достоинства этого инструмента в том, что за вас операции совершает профессионал. Но за эти услуги он берет комиссию.

Акции отечественных золотодобытчиков очень неплохо показали себя с начала года. Бумаги «Полюса» подорожали на 37%, «Селигдара» — на 42%, Polymetal — на 35%. Обыкновенные акции «Лензолота» прибавили 20%, привилегированные — 68%. Бумаги «Селигдара» выросли на 42%. Акции Polymetal прибавили 35%.

В конце ноября на Московской бирже провела IPO компания «Южуралзолото». Однако пока ее бумагам не удалось показать инвесторам прибыль — они торгуются немного ниже цены размещения.

Интересным выглядит и другое IPO — «Мосгорломбарда», которое должно состояться ближе к концу декабря. Опосредованно это тоже вложения в золото, ведь компания выдает займы под залог драгоценностей. Любопытно, что это первый российский ломбард, выходящий на Мосбиржу. Поэтому успех размещения спрогнозировать непросто.

Автор — гендиректор «БизнесДром», председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам

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