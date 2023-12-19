Стала известна причина смерти 14-летнего боксера после боя в Первоуральске

Причиной смерти 14-летний боксера, который потерял сознание на ринге во время соревнований в Первоуральске, стала травма головы. Об этом 19 декабря сообщил источник «Известий», знакомый с ситуацией.

«Экспертиза установила, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма», — рассказал собеседник

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

18 декабря президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев опубликовал видеоролик боксерского боя в Первоуральске, в результате которого 14-летний подросток потерял сознание, а после скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

Тело школьника было направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти. Следователи также изучают документацию о проверке допуска спортсменов до соревнований и устанавливают причины и условия, приведшие к произошедшему.