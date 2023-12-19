Тверскому Суворовскому военному училищу исполнилось 80 лет. В легендарном учебном заведении 19 декабря побывал корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Первыми курсантами во время Великой Отечественной стали участники войны — сыновья полков. За прошедшие годы из стен училища вышли будущие Герои Советского Союза и России: политики, ученые, писатели.

Один из воспитанников училища Мирон Данилевский рассказал, как проходит процесс обучения.

«Здесь мы учимся конструировать беспилотные летательные аппараты, управлять ими и совершать разные модели: 3-D модели, определять технику. Конкретно я учусь на дрон-рейсера — пилота гоночного квадрокоптера», — сообщил он.

Другой кадет Дмитрий Логачев отметил, что воспитанники училища успешно осваивают современные технологии, в частности технологии искусственного интеллекта (ИИ). По его словам, они обучили нейросети распознавать с воздуха бронетехнику условного противника.

«Эту нейросеть мы создавали примерно месяц или два, создавая много фотографий и потом выделяя на них военную технику», — сказал он.

Воспитанник училища Евгений Рябов, в свою очередь рассказ, что в будущем хочет выбрать себе профессию IT-специалиста.

«Здесь у меня есть все условия для этого. Потихоньку начинаю делать свой проект, но он не такой обширный. Но с чего-то же надо начинать», — указал кадет.

Как отметил начальник училища Владимир Ляпоров, высоко методически подготовленные учителя и воспитатели на протяжении 80 лет готовили и продолжат готовить суворовцев, которые получают здесь хорошее воспитание и образование, и станут настоящими защитниками Родины.

Тверское, а в советские годы еще Калининское Суворовское военное училище, в свое время закончил писатель и телеведущий Игорь Прокопенко.

«Годы, проведенные в Калининском Суворовском военном училище, собственно, и сформировали меня как личность, как мужчину, как офицера. Все, что я получил в этом училище, это и послужило причиной моих успехов, каких-то моих достижений. Все лучшие качества были приобретены там», — заметил он.

В конце октября десятки воспитанников суворовских военных училищ посетили космодром Плесецк, где увидели запуск ракеты-носителя «Союз 2-1б» со спутниками Министерства обороны. Суворовцы возложили цветы к Вечному огню, посетили музей Плесецка, а также посетили стартовые площадки космодрома.

Будущим военным рассказали об истории строительства города Плесецк и создания первого государственного испытательного космодрома Минообороны. Суворовцы ознакомились с макетами ракетных комплексов для старта ракет «Союз», «Ангара» и «Сармат». Кроме того, экскурсантов ознакомили с работой пульта управления космодромом и рассказали, как осуществляется запуск ракет. Ребята также увидели ракету «Союз-2.1б», которую специалисты готовили к старту.