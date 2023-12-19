Пекин намерен расширить энергетическое сотрудничество с Россией

Китай намерен расширить сотрудничество с Россией в энергетике на всех этапах производства. Об этом во вторник, 19 декабря, заявил в интервью «РИА Новости» посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

«На основе торговли Китай рассчитывает расширить сотрудничество по всей производственной цепочке в энергетической отрасли», — заявил Чжан Ханьхуэй в преддверии 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.

Посол также добавил, что Россия и Китай придерживаются принципов взаимного доверия и наращивают сотрудничество в области энергетики несмотря на внешние вызовы. Это вносит позитивный вклад в обеспечение глобальной энергетической безопасности.

Ранее, 15 декабря, сообщалось, что Россия и Китай договорились о сотрудничестве в области технологий по производству водорода. Два государства реализуют совместные проекты в области атомной энергетики, в том числе строят четыре блока в Китае, а возобновляемые источники энергии — это отдельно направление в двустороннем сотрудничестве. Энергетическое сотрудничество Москвы и Пекина развивается поступательно и находится на самом высоком уровне за всю свою историю.