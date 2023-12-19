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Пекин намерен расширить энергетическое сотрудничество с Россией

Китай намерен расширить энергетическое сотрудничество с РФ на всех этапах производства
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Китай намерен расширить сотрудничество с Россией в энергетике на всех этапах производства. Об этом во вторник, 19 декабря, заявил в интервью «РИА Новости» посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

«На основе торговли Китай рассчитывает расширить сотрудничество по всей производственной цепочке в энергетической отрасли», — заявил Чжан Ханьхуэй в преддверии 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.

Посол также добавил, что Россия и Китай придерживаются принципов взаимного доверия и наращивают сотрудничество в области энергетики несмотря на внешние вызовы. Это вносит позитивный вклад в обеспечение глобальной энергетической безопасности.

«Сотрудничество РФ и КНР не подвержено влиянию третьих сторон»
Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй — о планах Москвы и Пекина, войне в Газе и недавних переговорах Си с Байденом

Ранее, 15 декабря, сообщалось, что Россия и Китай договорились о сотрудничестве в области технологий по производству водорода. Два государства реализуют совместные проекты в области атомной энергетики, в том числе строят четыре блока в Китае, а возобновляемые источники энергии — это отдельно направление в двустороннем сотрудничестве. Энергетическое сотрудничество Москвы и Пекина развивается поступательно и находится на самом высоком уровне за всю свою историю.

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