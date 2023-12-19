В Японии отработают защиту Земли от астероидов

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) отработает «планетарную защиту» от астероидов при помощи зонда «Хаябуса-2». Об этом 18 декабря сообщила газета Yomiuri.

Сообщается, что зонд будет иметь возможность изменять орбиту небольшого небесного тела, которое может быть опасно для Земли.

По данным газеты, демонстрационный эксперимент работы технологии будет проведен в 2026 году. В июле 2026 года зонд может пролететь мимо астероида 2001CC21 диаметром около 700 м на скорости 5 км/с.

«Это сложная миссия, которую невозможно повторить после ее завершения, но, продемонстрировав технологию сближения по точной орбите, она приведет к приобретению технологии защиты Земли, которая позволит зонду поразить целевое местоположение и изменить траекторию полета небольшого небесного тела, которое вот-вот столкнется с Землей», — говорится в материале газеты.

Ранее, 26 ноября, старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов сказал, что астероид Апофис, который пролетит рядом с Землей в 2029 году, может «сыграть в боулинг» со спутниками Земли.

18 октября в разговоре с «Известиями» руководитель Лаборатории прикладной инфракрасной спектроскопии МФТИ, кандидат физико-математических наук Александр Родин заявил, что вероятность столкновения с Землей астероида Апофис в ближайшую 1 тыс. лет ничтожно мала. При этом он обратил внимание, что примерно раз в 100 лет фиксируется падение на Землю достаточно крупного метеорита наподобие Челябинского.