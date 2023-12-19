Реклама
Прямой эфир
Мир
Главы минфинов и ЦБ стран G7 проведут онлайн-переговоры
Наука и техника
В Японии отработают защиту Земли от астероидов
Мир
Al Jazeera сообщил о гибели 25 человек в результате ударов ЦАХАЛ по сектору Газа
Мир
На исландском полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана
Мир
Президент Чехии заявил о возможности перемен в украинском конфликте
Мир
Премьер Нигера высоко оценил визит делегации МО РФ в страну
Мир
Более 190 грузовиков с гуманитарной помощью въехали за сутки в сектор Газа
Мир
Посол КНР в РФ указал на прочность российско-китайских отношений
Происшествия
Самолет камчатской авиакомпании вернулся в аэропорт из-за неисправности
Общество
Бюджет получит 140 млрд от труда осужденных в 2024-2026 годах
Мир
NYT сообщила о непобедимости России на поле боя
Мир
Число погибших при землетрясении в Китае выросло до 111 человек
Общество
Синоптики предупредили москвичей о гололедице 19 декабря
Мир
Хантер Байден предстанет перед судом в Калифорнии 11 января
Мир
Конгрессмен Берчетт обвинил украинские власти в краже американских денег
Сюжет:

В Японии отработают защиту Земли от астероидов

JAXA отработает защиту Земли от астероидов с помощью зонда «Хаябуса-2»
0
Фото: Global Look Press/NASA
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) отработает «планетарную защиту» от астероидов при помощи зонда «Хаябуса-2». Об этом 18 декабря сообщила газета Yomiuri.

Сообщается, что зонд будет иметь возможность изменять орбиту небольшого небесного тела, которое может быть опасно для Земли.

По данным газеты, демонстрационный эксперимент работы технологии будет проведен в 2026 году. В июле 2026 года зонд может пролететь мимо астероида 2001CC21 диаметром около 700 м на скорости 5 км/с.

«Это сложная миссия, которую невозможно повторить после ее завершения, но, продемонстрировав технологию сближения по точной орбите, она приведет к приобретению технологии защиты Земли, которая позволит зонду поразить целевое местоположение и изменить траекторию полета небольшого небесного тела, которое вот-вот столкнется с Землей», — говорится в материале газеты.

Близко к телу: астероид в 10 раз больше челябинского подошел к Земле
По данным ученых, объект 2009 PQ1 формально соответствует критериям потенциально опасного

Ранее, 26 ноября, старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов сказал, что астероид Апофис, который пролетит рядом с Землей в 2029 году, может «сыграть в боулинг» со спутниками Земли.

18 октября в разговоре с «Известиями» руководитель Лаборатории прикладной инфракрасной спектроскопии МФТИ, кандидат физико-математических наук Александр Родин заявил, что вероятность столкновения с Землей астероида Апофис в ближайшую 1 тыс. лет ничтожно мала. При этом он обратил внимание, что примерно раз в 100 лет фиксируется падение на Землю достаточно крупного метеорита наподобие Челябинского.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023