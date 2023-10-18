Ученый оценил вероятность столкновения Земли с астероидом Апофис

Вероятность столкновения с Землей астероида Апофис в ближайшие 1000 лет ничтожно мала. Об этом в разговоре с «Известиями» заявил руководитель Лаборатории прикладной инфракрасной спектроскопии МФТИ, кандидат физико-математических наук Александр Родин.

Он отметил, что сближающиеся с землей астероиды — это хорошо известное семейство, и их насчитывается несколько сотен.

«Апофис — один из них, он достаточно крупный. И если бы такое столкновение произошло, то последствия действительно могли бы быть катастрофическими. Однако его траектория хорошо известна, и во всяком случае в ближайшие 1000 лет вероятность его столкновения с Землей ничтожно мала. И она исчисляется не процентами и даже не десятыми долей процентов, а существенно ниже», — рассказал Родин.

При этом он обратил внимание, что примерно раз в 100 лет фиксируется падение на Землю достаточно крупного метеорита наподобие Челябинского.

«Но, поскольку человечество живет достаточно компактно, даже при таких в общем-то серьезных событиях ущерб, как правило, минимален. Просто потому, что этот взрыв, с наибольшей вероятностью, происходит либо на ненаселенной территории, либо где-то над океаном и так далее. Поэтому из всех угроз, которые грозят человечеству, астероидная опасность, на мой взгляд, далеко не первостепенная», — подчеркнул ученый.

Ранее декан физико-технологического факультета нижегородского Мининского университета Николай Лапин в эфире YouTube-проекта «Научный форсайт» заявил, что падение на Землю астероида Апофис диаметром 340 м может привести к концу света.

8 августа NASA предупреждало, что потенциально опасный астероид 6037 (1988 EG) диаметром до 1 км пролетит 23 августа приблизительно в 6 млн км от Земли. Как отметили ученые, приближение объекта к планете не означает обязательного столкновения с ней.