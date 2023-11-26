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Ученый допустил угрозу столкновения астероида со спутниками Земли

Ученый Железнов: астероид Апофис может сыграть в боулинг со спутниками Земли
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Фото: Global Look Press/Cover Images
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Астероид Апофис, который пролетит рядом с Землей в 2029 году, может «сыграть в боулинг» со спутниками Земли. Об этом 26 ноября сообщил «РИА Новости» старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов.

«Скорее всего, он пролетит мимо, никого не собьет. Космос — большой, а объекты — маленькие. Надо также понимать, что спутники движутся над экватором, у которого все-таки большой наклон орбиты. Теоретическая вероятность, пусть и небольшая, всегда существует, но, по предварительному расчету, Апофис всё-таки пролетит немножко в стороне от геостационарных спутников», — объяснил Железнов.

Он отметил, что в случае, если Апофис все же заденет орбиту спутников, вывести из строя он сможет «максимум какой-нибудь один» космический аппарат, а это не приведет к ощущаемым последствиям на Земле.

По последним расчетам, Апофис, должен 13 апреля 2029 года пролететь на расстоянии 32 тыс. км от Земли. Отмечается, что на таком отдалении от ее поверхности обычно летают геостационарные спутники.

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Ранее, 18 октября, в разговоре с «Известиями» руководитель Лаборатории прикладной инфракрасной спектроскопии МФТИ, кандидат физико-математических наук Александр Родин заявил, что вероятность столкновения с Землей астероида Апофис в ближайшие 1000 лет ничтожно мала. При этом он обратил внимание, что примерно раз в 100 лет фиксируется падение на Землю достаточно крупного метеорита наподобие Челябинского.

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