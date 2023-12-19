Президент Чехии заявил о возможности перемен в украинском конфликте

Президент Чехии Петр Павел заявил о возможности значительных перемен в конфликте на Украине. Об этом 18 декабря он сообщил в интервью изданию Seznam Zprávy.

«Появится новая ситуация, с которой нам придется иметь дело. Сдвиг будет не в лучшем смысле этого слова, как мы его себе представляем», — отвечает Павел на вопрос о том, чего ждет от 2024 года.

Павел указал на то, что президент РФ Владимир Путин настаивает на своем видении мира, в котором России отведено место среди сильнейших держав, а другим странам необходимо примириться с этим фактом. Чешский лидер также не исключил, что Путин и Трамп смогут договориться, если последний сумеет победить на выборах президента США в 2024 году.

«По крайней мере, со стороны Владимира Путина есть ожидание, что в случае успеха Дональда Трампа он сможет договориться с ним независимо от того, что об этом думает Украина или остальная Европа, и что можно будет достичь какого-то компромисса. Теоретически это вернет Россию в статус ключевого игрока, и другим придется как-то с этим мириться», — заявляет Павел.

Ранее, 28 ноября, в Чехии предрекли сценарий Кипра для Украины. Советник премьер-министра Чехии по безопасности заявил, что для Украины возможен сценарий Кипра, который де-факто разделен между греческой и турецкой общинами. При этом мирного договора Киева и Москвы ожидать не стоит.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.