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Президент Чехии заявил о возможности перемен в украинском конфликте

Президент Чехии Павел: на Украине произойдет сдвиг не в лучшем смысле
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Президент Чехии Петр Павел заявил о возможности значительных перемен в конфликте на Украине. Об этом 18 декабря он сообщил в интервью изданию Seznam Zprávy.

«Появится новая ситуация, с которой нам придется иметь дело. Сдвиг будет не в лучшем смысле этого слова, как мы его себе представляем», — отвечает Павел на вопрос о том, чего ждет от 2024 года.

Павел указал на то, что президент РФ Владимир Путин настаивает на своем видении мира, в котором России отведено место среди сильнейших держав, а другим странам необходимо примириться с этим фактом. Чешский лидер также не исключил, что Путин и Трамп смогут договориться, если последний сумеет победить на выборах президента США в 2024 году.

«По крайней мере, со стороны Владимира Путина есть ожидание, что в случае успеха Дональда Трампа он сможет договориться с ним независимо от того, что об этом думает Украина или остальная Европа, и что можно будет достичь какого-то компромисса. Теоретически это вернет Россию в статус ключевого игрока, и другим придется как-то с этим мириться», — заявляет Павел.

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