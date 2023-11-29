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В Чехии предрекли сценарий Кипра для Украины
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В Чехии предрекли сценарий Кипра для Украины

Советник премьера Чехии: для Украины возможен сценарий Кипра
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Фото: Global Look Press/Peter Druk
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Для Украины возможен сценарий Кипра, который де-факто разделен между греческой и турецкой общинами. Об этом 28 ноября заявил советник премьер-министра Чехии по безопасности Томаш Пояр в интервью словацкому изданию Dennik Postoj.

«Кипр является частью Евросоюза, а часть Кипра де-факто оккупирована Турцией. В мире много подобных примеров, каждый по-своему уникальный. Но не исключено, что там установится какая-то линия фронта и будет объявлено перемирие», — сказал он, отвечая на вопрос о вероятном применении корейского сценария на Украине.

При этом Пояр отметил, что мирного договора Киева и Москвы ожидать не стоит.

Представитель чешского премьера также указал, что западную часть Украины после гипотетического разделения всё равно можно будет принять в НАТО или Евросоюз, как это было с Западной Германией в свое время.

Кроме того, Пояр выразил мнение, что победа Киева в конфликте маловероятна в ближайшие месяцы и годы, указав, что у него не было завышенных ожиданий от украинского контрнаступления.

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Ранее, 13 ноября, депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что корейский сценарий урегулирования конфликта на Украине является ловушкой. В частности, Киев и его западные партнеры хотят лишь временной заморозки, чтобы превратить конфликт в «фугас замедленного действия, способный сдетонировать в любой момент по щелчку их пальцев».

В этот же день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинский конфликт должен завершиться по вьетнамскому сценарию, предусматривающему полное освобождение украинского государства от интервенции западных стран. По его словам, так называемый корейский сценарий не устроит Россию, потому что Москве необходима не заморозка конфликта, а полное его решение.

10 ноября журналистка Энн Эпплбаум в статье для The Atlantic написала, что на Западе предполагают возможность урегулирования конфликта на Украине по корейскому сценарию — то есть с помощью размещения там военных баз НАТО. Она напомнила, что в таком случае границы у нынешней линии фронта будут заморожены, а остальная часть Украины будет защищаться американскими гарантиями безопасности.

После этого бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен 11 ноября предложил принять Украину в НАТО в ее новых границах, он также заявил, что альянсу нужна новая архитектура европейской безопасности, в которой Украина будет в центре НАТО.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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