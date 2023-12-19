В Санкт-Петербурге водитель сбил женщину на пешеходном переходе и протаранил две машины. Об этом 18 декабря сообщили в региональном главке МВД.

Отмечается, что ДТП произошло в 18:20 в районе дома 26 по Северному проспекту. 22-летний водитель автомобиля Volkswagen Bora в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на женщину, после чего врезался в «Газель» и BMW.

Женщина скончалась на месте происшествия, а водителя Volkswagen в состоянии средней степени тяжести доставили в одну из больниц Санкт-Петербурга.

По факту аварии начато проведение проверки, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее, 17 декабря, автобус попал в ДТП на Веерной улице на западе Москвы. Число пострадавших в результате аварии составило пять человек.