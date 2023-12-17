Четыре человека пострадали в ДТП с участием автобуса на западе Москвы
Автобус попал в ДТП в воскресенье, 17 декабря, на Веерной улице на западе Москвы. По предварительным данным, пострадали четыре человека, сообщает источник «Известий».
Уточняется, что автобус врезался в столб.
Позднее в столичной Госавтоинспекции уточнили, что, предварительно, на Веерной улице в районе дома № 20 водитель рейсового автобуса НефАЗ не справился с управлением и совершил наезд на светофорный объект.
Всех пострадавших доставили в больницу.
Ранее в этот день школьный автобус и легковой автомобиль попали в ДТП на трассе в Игринском районе Удмуртии. Пострадали семь человек, включая двоих детей.