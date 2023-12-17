Семь человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии

Школьный автобус и легковой автомобиль попали в ДТП на трассе в Игринском районе Удмуртии утром в воскресенье, 17 декабря. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике, пострадали семь человек, включая двоих детей.

Авария произошла на 251 километре ФАД М-7 «Волга» между деревней Малые Мазьги и селом Чутырь Игринского района.

В микроавтобусе находились 17 человек, из них восемь детей, которые ехали на соревнования. В легковом автомобиле был один мужчина.

«В результате ДТП погибших нет. По предварительным данным, пострадали семь человек (в том числе двое детей), все пассажиры микроавтобуса направлены в лечебное учреждение п. Игра для углубленного осмотра», — уточнили в МЧС.

Причины аварии устанавливаются.

Ранее, 13 декабря, во Владимирской области произошло ДТП с фурой и автобусом, в котором пострадали 23 человека. В автобусе находились педагоги из Костромской области, которые ехали в Москву на закрытие Года педагога и наставника. Прокуратура проводит проверку.