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Семь человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии

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Школьный автобус и легковой автомобиль попали в ДТП на трассе в Игринском районе Удмуртии утром в воскресенье, 17 декабря. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике, пострадали семь человек, включая двоих детей.

Авария произошла на 251 километре ФАД М-7 «Волга» между деревней Малые Мазьги и селом Чутырь Игринского района.

В микроавтобусе находились 17 человек, из них восемь детей, которые ехали на соревнования. В легковом автомобиле был один мужчина.

«В результате ДТП погибших нет. По предварительным данным, пострадали семь человек (в том числе двое детей), все пассажиры микроавтобуса направлены в лечебное учреждение п. Игра для углубленного осмотра», — уточнили в МЧС.

Причины аварии устанавливаются.

Ранее, 13 декабря, во Владимирской области произошло ДТП с фурой и автобусом, в котором пострадали 23 человека. В автобусе находились педагоги из Костромской области, которые ехали в Москву на закрытие Года педагога и наставника. Прокуратура проводит проверку.

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