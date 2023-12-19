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Бюджет получит 140 млрд от труда осужденных в 2024-2026 годах

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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В федеральный бюджет заложены доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому труду в объеме 46,5 млрд рублей в 2024-м, 46,8 млрд в 2025-м и 47,2 млрд в 2026-м, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина. То есть за три года казна получит 140,5 млрд по такой статье.

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По итогам 2023 года такие поступления оцениваются в 46,1 млрд, следует из заключения Счетной палаты (СП) на действующий бюджет («Известия» его изучили). При этом предыдущий финансовый план предполагал на 5 млрд меньше — 41,3 млрд. А показатель на конец прошлого года был на уровне 43,7 млрд.

Рост доходов от труда осужденных обусловлен изменением рыночной стоимости продукции, которую они производят, сказали в Минфине.

Еще одна причина увеличения поступлений по этой статье — рост заказов на изготовление продукции, выполнение работ и оказание услуг, заявили «Известиям» в пресс-бюро ФСИН. В службе сообщили, что в 2023-м увеличение объемов производства товаров для органов власти составило более 30%.

Такая динамика доходов сопровождается снижением числа осужденных в РФ. За 10 лет их количество в колониях сократилось в 2,5 раза — с 700 тыс. до 266 тыс., сообщил замминистра юстиции Всеволод Вуколов на выездном заседании комитета СФ в октябре. Он также рассказал о создании «системы исправительных центров», в которых работает около 30 тыс. человек.

По итогам работы за 10 месяцев 2023-го к оплачиваемому труду привлечено более 85% из числа осужденных к лишению свободы, подлежащих трудоустройству, сообщили во ФСИН. При этом охват трудом граждан, приговоренных к принудительным работам в исправительных центрах, составил 99,6%. В службе добавили, что в России уже действует 390 исправительных центров и участков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Приговор дороже денег: бюджет получит 140 млрд от труда осужденных

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